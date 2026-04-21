Catanzaro, Noto: "Spesso ai playoff, ma sempre sconfitti. Dobbiamoi sfatare questo tabù"

Floriano Noto, presidente del Catanzaro, è stato ospite dell'ultima puntata di "11 in Campo", format di LaC TV. Queste le sue parole raccolte da Lacnews24.it.

"Da quando ho preso il Catanzaro abbiamo disputato quasi ogni anno i playoff, ma li abbiamo sempre persi. Questa volta speriamo di sfatare il tabù. Abbiamo inoltre uno dei centrocampi più forti del campionato, senza dimenticare che siamo stati costretti a fare a meno di una pedina come Pompetti, giocatore di valore rimasto fuori circa sei mesi per un brutto infortunio. Sicuramente, per la prossima stagione, avremo un’arma in più, considerando anche figure come Petriccione".

Il presidente Noto ha parlato anche del futuro del club: "Vorrei organizzare il calcio come un’azienda vera e propria, facendo un paragone con l’industria. Se un’industria non ha un impianto di produzione non può andare avanti e sarebbe costretta a poggiarsi su terzi. Allo stesso modo, nel calcio, per creare valore bisogna costruire i talenti in casa. Per portare avanti questo progetto sono fondamentali le strutture. Sotto questo aspetto, a breve inizieremo la progettazione del centro sportivo, che sarà il cuore pulsante della società".