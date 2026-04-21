Focus TMW Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter

Qual è lo stato di forma delle venti partecipanti alla Serie A 2025/26? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è la Juventus di Luciano Spalletti, squadra che dopo l'ultimo turno di campionato ha allungato a +5 su Como e Roma. Al secondo posto insieme all'Inter a un passo dalla matematica conquista dello Scudetto c'è la Fiorentina: in netta risalita la squadra di Paolo Vanoli reduce dal sofferto pareggio in quel di Lecce e a +8 sulla zona retrocessione grazie a questo filotto di risultati utili consecutivi.

A quota dieci punti ecco Torino, Lazio e Napoli, a seguire con tre vittorie e due sconfitte il Genoa e il Bologna. Attardate diverse squadre in corsa per l'Europa: per il Como reduce da due sconfitte consecutive solo sette punti negli ultimi cinque turni, stessa situazione per la Roma che da metà marzo in poi ha conquistato solo due vittorie. Ancor più giù il Milan: due vittorie e tre sconfitte per la squadra di Max Allegri che grazie all'ultimo successo ha comunque riagguantato il secondo posto in classifica. Di seguito il dato nel dettaglio.

Juventus 13 punti nelle ultime cinque partite

Inter 11 punti

Fiorentina 11 punti

Torino 10 punti

Lazio 10 punti

Napoli 10 punti

Genoa 9 punti

Bologna 9 punti

Atalanta 8 punti

Como 7 punti

Udinese 7 punti

Roma 7 punti

Sassuolo 7 punti

Milan 6 punti

Parma 5 punti

Cremonese 4 punti

Cagliari 3 punti

Pisa 3 punti

Lecce 1 punto

Hellas Verona 0 punti