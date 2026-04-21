Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Qual è lo stato di forma delle venti partecipanti alla Serie A 2025/26? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio c'è la Juventus di Luciano Spalletti, squadra che dopo l'ultimo turno di campionato ha allungato a +5 su Como e Roma. Al secondo posto insieme all'Inter a un passo dalla matematica conquista dello Scudetto c'è la Fiorentina: in netta risalita la squadra di Paolo Vanoli reduce dal sofferto pareggio in quel di Lecce e a +8 sulla zona retrocessione grazie a questo filotto di risultati utili consecutivi.
A quota dieci punti ecco Torino, Lazio e Napoli, a seguire con tre vittorie e due sconfitte il Genoa e il Bologna. Attardate diverse squadre in corsa per l'Europa: per il Como reduce da due sconfitte consecutive solo sette punti negli ultimi cinque turni, stessa situazione per la Roma che da metà marzo in poi ha conquistato solo due vittorie. Ancor più giù il Milan: due vittorie e tre sconfitte per la squadra di Max Allegri che grazie all'ultimo successo ha comunque riagguantato il secondo posto in classifica. Di seguito il dato nel dettaglio.
Juventus 13 punti nelle ultime cinque partite
Inter 11 punti
Fiorentina 11 punti
Torino 10 punti
Lazio 10 punti
Napoli 10 punti
Genoa 9 punti
Bologna 9 punti
Atalanta 8 punti
Como 7 punti
Udinese 7 punti
Roma 7 punti
Sassuolo 7 punti
Milan 6 punti
Parma 5 punti
Cremonese 4 punti
Cagliari 3 punti
Pisa 3 punti
Lecce 1 punto
Hellas Verona 0 punti
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