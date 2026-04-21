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Benevento, non solo Maita: anche per Vannucchi scatta il rinnovo automatico per la Serie B

Benevento, non solo Maita: anche per Vannucchi scatta il rinnovo automatico per la Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:16Serie C
Tommaso Maschio

Non solo Mattia Maita. In casa Benevento dopo la promozione in Serie B conquistata nelle scorse settimane è in arrivo un altro rinnovo automatico legato all’obiettivo raggiunto. Si tratta di quello del portiere Gianmarco Vannucchi, uno dei pilastri della squadra giallorossa con cui in questa stagione ha tenuto inviolata la porta in 17 occasioni su 36 partite subendo appena 25 reti. Ma non solo perché il classe ‘95 è stato anche il regista aggiunto della squadra con diversi rilancio che hanno portato la squadra a segnare gol pesanti.

Vannucchi era arrivato in estate dalla Ternana firmando un contratto biennale che ora sarà prolungato, come da accordi, per un ulteriore anno portando la scadenza del rapporto fino al 2028 e facendo del classe ‘95 uno dei punti fermi anche della prossima stagione in Serie B. Un campionato che il portiere, nonostante una lunga carriera, ha affrontato solo in quattro occasioni ai tempi in cui vestiva la maglia della Salernitana.

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