Serie A, la classifica aggiornata: Juventus a -1 dal Como. Genoa, occhio alla zona rossa
La Juventus torna a vincere e si avvicina al Como, fermato a Udine. Corsa Champions più viva che mai. I bianconeri staccano anche la Roma, sconfitta malamente dall'Inter. Genoa che resta a +6 sulla zona retrocessione e parzialmente tranquilla, anche se mancano 7 partite da giocare. Di seguito il quadro aggiornato:
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino 0-1
80' Adams
Inter - Roma 5-2
2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3
29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori
Juventus - Genoa 2-0
4' Bremer, 17' McKennie
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
CLASSIFICA
1. Inter 72
2. Milan 63
3. Napoli 62
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 54
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.