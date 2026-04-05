Catanzaro, Aquilani: "Monza fra le più forti del campionato. Sarà un bel banco di prova"

“Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, molto strutturata in ogni reparto e per noi sarà un test di crescita, un banco di prova per misurarci a questi livelli”. Il tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani parla così in conferenza stampa della sfida di lunedì contro il Monza sottolineando cosa ha chiesto alla squadra per questa sfida: “Dovremo scendere in campo con grande umiltà sapendo che servirà attenzione e sacrifico, ma anche con la consapevolezza sulle nostre qualità. - prosegue Aquilani come riporta Calciocatanzaro.it - Dobbiamo ricordarci il nostro percorso e il nostro valore, trovando fiducia anche nel fatto che giochiamo in casa e avremo il sostegno dei nostri tifosi”.

Spazio poi alla sconfitta di Cesena prima della pausa: “Quando si cala sia sul piano fisico sia su quello mentale il rischio è quello di compromettere il risultato. Per questo è necessario compiere un ulteriore passo avanti in questo finale di stagione”.

Infine un pensiero sui giocatori impegnati con le proprie nazionali di categoria: “L’esperienza internazionale è motivo d’orgoglio e crescita, i giocatori convocati sono tornati motivati e pronti a dare il loro contributo”.