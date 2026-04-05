Torino e un gol che manca da 42 anni, l'ultima firma è austriaca. Le peggiori difese della A

Il Pisa non ha di certo cambiato marcia dall’arrivo di Oscar Hiljemark in panchina; quattro i punti fatti dai nerazzurri in sette gare, da quando c’è lo svedese in panchina. Due vittorie, ma anche quattro sconfitte nelle ultime sei partite del Torino che non può dirsi ancora tranquillo con questo tipo di cammino.

Tradizionalmente, si segna poco in Pisa-Torino: dieci i gol complessivi in otto incontri disputati. I granata in particolare hanno fatto solamente tre reti sul terreno di gioco dei nerazzurri e non ne segnano una da 42 anni, esattamente dall’aprile 1984 ed è quella segnata dall'austriaco Schachner in una gara terminata 1-1. Cinque le partite di fila a Pisa in cui non ci sono state realizzazioni degli ospiti.

Le peggiori difese del campionato contro, una davanti all’altra. In questo senso sta leggermente peggio il Pisa. Il Torino è penultimo in questo senso con 53 gol subiti, contro i 54 dei toscani. Forse in questa circostanza sarà possibile aumentare il numero di realizzazioni in questa sfida che, come abbiamo detto, è storicamente avara di segnature.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

3 vittorie Pisa

4 pareggi

1 vittoria Torino

7 gol fatti Pisa

3 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A PISA

1968/1969 Serie A Pisa vs Torino 1-1, 16° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PISA

1990/1991 Serie A Pisa vs Torino 2-0, 13° giornata