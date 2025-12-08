Inter, Thuram: "Rientrato bene dall'infortunio. In top 5 mondiale? Non devo dirlo io"
“Mi sento bene”. Marcus Thuram, alla vigilia di Inter-Liverpool, ha parlato così, in conferenza stampa, delle sue condizioni e della possibilità di giocare nuovamente titolare: “Sono rientrato da un infortunio ma ho recuperato benissimo e sono pronto".
Punti a diventare tra i primi cinque attaccanti del mondo o pensi di esserci già?
"Ad oggi non penso di esserlo. Però lavoro ogni giorno per essere la migliore versione di me stesso e aiutare la squadra, non sta a me dire la classifica".
Inter-Liverpool può ricordare le gare con Bayern e Barcellona?
"Non lo so, erano più avanti nella competizione e quindi decisive. San Siro sarà carico come sempre, ma non con la stessa atmosfera".
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
