Inter, Thuram: "Rientrato bene dall'infortunio. In top 5 mondiale? Non devo dirlo io"

“Mi sento bene”. Marcus Thuram, alla vigilia di Inter-Liverpool, ha parlato così, in conferenza stampa, delle sue condizioni e della possibilità di giocare nuovamente titolare: “Sono rientrato da un infortunio ma ho recuperato benissimo e sono pronto".

Punti a diventare tra i primi cinque attaccanti del mondo o pensi di esserci già?

"Ad oggi non penso di esserlo. Però lavoro ogni giorno per essere la migliore versione di me stesso e aiutare la squadra, non sta a me dire la classifica".

Inter-Liverpool può ricordare le gare con Bayern e Barcellona?

"Non lo so, erano più avanti nella competizione e quindi decisive. San Siro sarà carico come sempre, ma non con la stessa atmosfera".

La conferenza stampa di Thuram.