Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 14 giornate: cambio al comando

Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 14 giornate: cambio al comandoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 15:45Serie A
Gaetano Mocciaro

Cambia la classifica dei milgiori attaccanti di Serie A dopo 14 giornate. Federico Bonazzoli balza dal quarto al primo posto, con Bonny che fa il percorso inverso. Esce dalla classifica Rafa Leao, entra il danese Hojlund del Napoli. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.39 (9)
2. Marcus Thuram (Inter) 6.39 (9)
3. Rasmus Højlund (Napoli) 6.35 (10)
4. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)
5. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.33 (9)

SERIE A - 14ª GIORNATA

Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna 1-1
38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)
Napoli - Juventus 2-1
7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)
Pisa - Parma 0-1
40' rig. Benedyczak
Udinese - Genoa 1-2
34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy
Torino - Milan 2-3
10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)

1. Milan 31
2. Napoli 31
3. Inter 30
4. Roma 27
5. Bologna 25
6. Como 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 19
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Cagliari 14
15. Genoa 14
16. Parma 14
17. Lecce 13
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6

MARCATORI
7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

15ª GIORNATA

Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)
Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)
Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Articoli correlati
Serie A, i 5 migliori portieri dopo 14 giornate: classifica inalterata rispetto a... Serie A, i 5 migliori portieri dopo 14 giornate: classifica inalterata rispetto a 7 giorni fa
Serie A, la Top 11 dopo la 14ª giornata: il Milan piazza ben 5 giocatori Serie A, la Top 11 dopo la 14ª giornata: il Milan piazza ben 5 giocatori
"Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole... "Non è scontato avere quei punti". Il dato sulla Cremonese che conferma le parole di Nicola
Altre notizie Serie A
Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni... TMWMilan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Serie A, i migliori 5 italiani dopo 14 giornate: torna in classifica Bastoni Serie A, i migliori 5 italiani dopo 14 giornate: torna in classifica Bastoni
Juventus, che brividi in difesa: con Spalletti presi più gol che nell'era Thiago... Juventus, che brividi in difesa: con Spalletti presi più gol che nell'era Thiago Motta
Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa... Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 14 giornate: cambio al comando Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 14 giornate: cambio al comando
La Serie A ritrova due suoi top: Bremer e Lukaku pronti a tornare al centro di Juventus... La Serie A ritrova due suoi top: Bremer e Lukaku pronti a tornare al centro di Juventus e Napoli
Napoli, con cinque punti playoff assicurati. Con tre vittorie forse gli ottavi, ma... Napoli, con cinque punti playoff assicurati. Con tre vittorie forse gli ottavi, ma dipende dalle altre
Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 14 giornate: Pulisic mette la freccia Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 14 giornate: Pulisic mette la freccia
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.1 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Immagine top news n.2 Milan-Como verso il no definitivo all'Australia. Le due date in cui si potrebbe giocare a San Siro
Immagine top news n.3 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Immagine top news n.4 La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo
Immagine top news n.5 Il Napoli sorride: Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo. Si era infortunato il 14 agosto
Immagine top news n.6 Lucca può lasciare Napoli già a gennaio: Milan e Roma osservano interessate
Immagine top news n.7 Juventus ancora a caccia di un ds: l'ultima idea porta all'inglese James Gow
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Gennaro: "Il Milan si può giocare lo Scudetto. Gabbia è migliorato tanto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Giacomo Ferri: "Ora il Torino mi preoccupa. Vedo un atteggiamento passivo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Mussa: "Milan, questa è una vittoria che dà autostima. Inter favorita stasera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 OpenVAR, De Marco: "Giusta l'espulsione di Celik. Bravissimo Guida a richiamare Zufferli"
Immagine news Serie A n.2 Inter già ai playoff, l'Atalanta sogna gli ottavi. Juve e Napoli, almeno sei punti
Immagine news Serie A n.3 Roma, l'ex Doni ricorda: "Dicevano che causavo problemi in spogliatoio, ca****e dalle radio"
Immagine news Serie A n.4 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine news Serie A n.5 Serie A, i migliori 5 italiani dopo 14 giornate: torna in classifica Bastoni
Immagine news Serie A n.6 Juventus, che brividi in difesa: con Spalletti presi più gol che nell'era Thiago Motta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, volto nuovo in difesa. L'ex Rimini Lepri firma fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie B n.2 Bari, Maggiore: "Tutti uniti per uscire da questa brutta situazione. Col mister abbiamo le idee chiare"
Immagine news Serie B n.3 Il Monza cerca il pieno di tifosi: al via l'abbonamento per il girone di ritorno
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Giudice Sportivo: mano pesante su Charlys. In cinque fermati per un turno
Immagine news Serie B n.5 Presunti cori discriminatori a Yeboah. Chiesto un supplemento d’indagine su Avellino-Venezia
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Fico: "Importante toglierci di dosso i 17 punti. Anche se non sono scaramantico"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Niente sconto per la Triestina: la Corte Federale d'Appello respinge il ricorso
Immagine news Serie C n.2 Catania, Casasola: "Titolo di campione d’inverno? Potrebbe divenire step per obiettivo finale"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco gli arbitri della 18ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 Inter U23, Berenbruch: "Da piccolo giocavo esterno d'attacco. Mi son ispirato a Perisic"
Immagine news Serie C n.5 L'Union Brescia attende il nuovo mister, ma domani c'è la Coppa Italia: Ferrari in panchina?
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, per la panchina adesso avanza Corini: è attesa per la riunione societaria
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA
Immagine news Calcio femminile n.2 Hobinger del Liverpool vittima di stalking: un caso che scuote il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Csiszar: "Da quando sono in Italia son cresciuta molto tecnicamente"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, testa alla Champions: le convocate di Rossettini per la sfida al Chelsea
Immagine news Calcio femminile n.5 Fra conferme e sorprese la Serie A Women è più equilibrata che mai. In vetta come in coda
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve in Austria per blindare il passaggio del turno. La 5ª giornata di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?