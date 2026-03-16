Trevisani: "Pulisic non segna da 3 mesi, ma non ciondola alla Leao e quindi ti incazzi meno"

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani, intervenuto a Pressing dopo Lazio-Milan 1-0, ha commentato così la prestazione deludente di Rafael Leao contro i biancocelesti: "La prestazione di Leao non è stata positiva, ma faccio fatica a prendermela solo con un giocatore. A parte Pavlovic e Saelemaekers, non avrei dato una sufficienza, hanno giocato tutti male. Perfino Modric ha giocato male. La Lazio aveva tante assenze, ma al Milan è mancato tutto: idee, cuore, gioco e atteggiamento. Non hanno capito che questa era una partita irripetibile perché con l'Inter in queste condizioni una partita così non ti ricapita più. È una partita difficile da spiegare.

Pulisic non segna da tre mesi. Poi ha un atteggiamento che ti fa incazzare di meno perché Leao ciondola e ride, e quindi è più facile prendersela con Leao, ma il rendimento di Pulisic negli ultimi tre mesi è drammatico".