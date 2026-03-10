Trevisani: "I milanisti che negano il rigore di Ricci a parti invertite griderebbero alla Marotta League"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Cronache di Spogliatoio per commentare la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter, ha commentato così il tanto discusso episodio del rigore non dato ai nerazzurri dopo il tocco di mano di Ricci:

"Poi alla gente piace fare la polemica, la Marotta League, così ha compensato l'episodio di Kalulu e Bastoni... Uscite da questo meccanismo sciarpato di discorsi, cercate di fare un'analisi lucida. Quelli del Milan che oggi dicono non è mai rigore, a parti invertite sarebbero andati per strada con le bandiere a parlare di Marotta League. Siate almeno onesti con voi stessi se non miglioreremo mai. Questa cosa qua, qualsiasi squadra a cui non viene dato rigore si incazza".