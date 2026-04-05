Udinese, Davis: "Runjaic a inizio anno mi chiese uno step. Se l'ho fatto è anche grazie a Zaniolo"

Da alternativa di Lucca, alla sua miglior stagione in Serie A. Ai microfoni ufficiali della Lega, su YouTube, si è raccontato l'attaccante anglo-jamaicano dell'Udinese Keinan Davis. Queste le sue parole: "In passato non sono mai stato l'attaccante numero uno delle squadre per cui ho giocato. Prima che questa stagione partisse sapevo che le partenze di Lucca e Thauvin mi lasciavano spazio e, di conseguenza, responsabilità. Mi sono preparato perché sapevo che la stagione sarebbe andata così. Anche Mister Runjaic mi disse che avrebbe avuto bisogno di un mio step in avanti".

Sulla fiducia datagli da Runjaic: "Adesso crede molto in me. Parliamo molto di più rispetto allo scorso anno, dove giovavo meno perché sono stato a lungo infortunato. Il nostro rapporto non è mai stato cattivo, ma non era così vicino come invece lo è ora".

10 gol in 26 presenze, anche grazie ad un partner d'attacco come Nicolò Zaniolo: "Lui attrae 2-3 avversari perché è molto forte e loro lo sanno, non possono lasciargli l'uno contro uno. Questo crea molto spazio per me e vice versa. Nicolò ha contribuito molto ai miei gol, mi è stato di aiuto".

Davis ha parlato anche dei colleghi attaccanti in Serie A e non ha dubbi su chi sia il migliore: "Lautaro Martinez è il numero uno. Non solo in questa stagione ma in tutte dove riesce sempre a far crescere i propri numeri. Gioca nella squadra più forte ed è sempre il miglior marcatore".