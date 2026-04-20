Una prodezza di Harrison manda la Fiorentina avanti all'intervallo: Lecce sotto 1-0 al 45'

Terminato il primo tempo al Via del Mare, all'intervallo Lecce-Fiorentina è sullo 0-1..ù

Chi ha assoluta necessità di vincere è il Lecce, che parte pressando alto e tentando di mettere in difficoltà la Fiorentina, che invece preferisce rimanere più bassa e attendere, lasciando l'iniziativa ai padroni di casa. Vanoli non è fortunato e dopo 11 minuti perde anche Gosens, complicando ulteriormente una sfida già non semplice in partenza. Il match vive di una lunga fase di studio, con poche opportunità: la prima arriva al 17', quando da corner Cheddira colpisce di testa, sorprendendo un po' De Gea, il quale lascia comunque intervenire Fagioli che, appostato sulla linea, respinge. Al 20' l'ex Sassuolo ha un'altra chance, ma prova il colpo di tacco su assist di Ramadani, colpendo malissimo il pallone.

Per vedere un tiro della Fiorentina bisogna attendere il 30', quando un guizzo su Harrison arma il sinistro a giro di Mandragora dal limite, ma Falcone non si fa sorprendere e devia con un tuffo sulla sua destra. Una manciata di secondi più tardi e Harrison la sblocca con un tiro straordinario da posizione defilata: sponda di testa di Piccoli, assist di Mandragora e golazo dell'ex Leeds, che piazza la sfera sul palo lontano con un mancino imprendibile. La Fiorentina va vicinissima al raddoppio al 38', ma Piccoli da pochi metri sbaglia clamorosamente l'impatto con il pallone, sfiorando solo la sfera e non spingendola in rete a porta vuota su assist di Dodo.

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