Juve Stabia, Gabrielloni: "Nessuno si nasconde: vogliamo centrare i playoff"

Dopo il pareggio contro il Catanzaro, Alessandro Gabrielloni, centravanti della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ecco quando evidenziato da CalcioCatanzaro:

“È stata una partita complicata. Incontravamo una squadra forte e che gioca molto bene. Forse dopo il nostro gol ci siamo un po’ abbassati e non siamo stati bravi a ripartire e a pulire qualche palla. Avevamo fatto una buona fase difensiva, soffrendo poco e c’è stato grande rammarico per il gol incassato, con una deviazione e un pizzico di sfortuna. Dispiace soprattutto per il pubblico, si meritava una grande gioia.

La vittoria sarebbe stata il risultato migliore, ma intanto muoviamo la classifica. Il nostro obiettivo è quello di fare i playoff, lì vogliamo arrivare e ormai penso che nessuno si nasconda. Le squadre che arrivano avanti sono quelle che hanno più continuità. Speriamo di continuare nelle ultime tre partite a fare risultati e poi vedremo a quanti punti arriveremo.

Le vicende societarie? “È normale che un po’ non volendo se ne parli dentro lo spogliatoio, non lo nego. La forza della Juve Stabia secondo me è il gruppo. È un gruppo coeso che riesce anche a scherzare delle volte nelle difficoltà, e non è scontato”.