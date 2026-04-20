Frosinone, report medico: il punto su Gori, Koutsoupias, Corrado e Bracaglia
Frosinone Calcio comunica che, il calciatore Lorenzo Gori è stato sottoposto in data odierna a intervento di meniscectomia esterna e plastica laterale del ginocchio destro. L’intervento eseguito dal Prof. Mariani a Villa Stuart è perfettamente riuscito.
Il calciatore Ilias Koutsoupias a seguito del risentimento muscolare della coscia destra riportato durante la seduta di allenamento di venerdì 17 aprile, ha svolto, in data odierna, gli esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione miofasciale del sartorio di destra.
Il calciatore Niccolò Corrado ha eseguito una RM di controllo per una lesione a livello del bicipite femorale di sinistra la quale ha mostrato un buon andamento del processo di guarigione.
Il calciatore Gabriele Bracaglia nella gara contro il Modena ha riportato una frattura delle ossa nasali, ridotta in Pronto Soccorso all’Ospedale di Modena. Gli esami strumentali di controllo in data odierna hanno mostrato un buon esito della riduzione della frattura.