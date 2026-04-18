Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"

Dopo il pareggio a reti inviolate contro la Danimarca, attraverso i microfoni dei canali ufficiali della FIGC arrivano le parole del portiere dell'Italia Femminile Laura Giuliani, estremo difensore classe 1993 in forza al Milan:

"Siamo partite con il freno a mano leggermente tirato. Nel secondo tempo, invece, abbiamo fatto vedere le nostre qualità, abbiamo preso fiducia. Siamo andate in avanti, avendo almeno tre occasioni grandissime che purtroppo non siamo riuscite a finalizzare. Credo che oggi quello che ci è mancato sono solo i tre punti, quindi partiamo dalla prestazione che abbiamo fatto con fiducia e pensiamo a giugno, dove ci saranno due finali che ci aspettano".

DANIMARCA-ITALIA 0-0

Danimarca (3-5-2): Thisgaard; Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech; Thogersen, Thomsen (64' Bredgaard), Geji (77' Vangsgaard), Kuhl (90+1' Hasbo), Holmgaard; Floe (90+1' Kramer), Harder. A disposizione: Christensen, Ostergaard, Thirge, Faerge, Sanving, Holdt, Walter, Svava. CT: Jakob Michelsen.

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Dragoni (77' Beccari), Oliviero; Girelli (90+4' Cambiaghi), Cantore (83' Greggi). A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Galli, Linari, Glionna, Piemonte, Bonfantini, Schatzer. CT: Andrea Soncin.

Ammonite: Salvai