TMW Radio Corsa Champions chiusa in Serie A? Il commento degli opinionisti

Dopo i risultati di questo weekend, con la Juventus che approfitta del ko del Como e del pari della Roma per portarsi a +5 dalle rivali, si è chiusa la corsa al quarto posto Champions? Ecco cosa dicono gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Quasi chiusa la porta ormai. Non è stata chiusa a chiave ma quasi. La Juve con due vittorie e due pareggi è in Champions. Roma er Como dovrebbero vincerle tutte e cinque, mi sembra davvero dura".

Massimo Bonanni: "Che la Juve vada in Champions è quasi sicuro. E' una squadra che si è ripresa dopo un periodo di appannamento e che ha ripreso a giocare e a far paura. Sono convinto che la Juve ce la farà. Sul Como dico che è una realtà che per arrivare in Champions avrebbe dovuto fare un campionato straordinario. In Europa ci può arrivare ma ha fatto un campionato al di sopra di ogni aspettativa".

Daniele Garbo: "Mi sembra praticamente chiuso. E la Juve potrebbe puntare al secondo posto che sarebbe straordinario e ascrivibile solo a Spalletti. La svolta della Juve della Roma è stata la partita dell'Olimpico".

Massimo Orlando: "C'è Milan-Juve domenica, se la Juve perde, Roma e Como rientrano. E poi ci sono le ultime sfide dove tutto può succedere. Dipenderà tutto dalla sfida di San Siro. Se fa risultato a Milano la Juve, non credo che Roma e Como rientreranno".

Michelangelo Rampulla: "Tutto dipenderà da Milan-Juve. Ci sono 5 punti ora, credo che se la Juve dovesse fare risultato a San Siro, credo che sia fatta. Il vantaggio c'è su Roma e Como".

Paolo del Genio: "Se il Napoli non fa fesserie clamorose, non ci sono problemi. Serve mantenere il margine sul Como, che devi anche incontrare. Può piazzare il filotto il Como e riprendersi".