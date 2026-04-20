Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. I calendari a confronto
Cinque giornate alla fine, corsa salvezza che si restringe a quattro squadre. Due squadre (Pisa e Verona) sono in una situazione quasi disperata. Altre due (Fiorentina e Cagliari) mantengono ancora una distanza di sicurezza dalla zona rossa, sebbene non possano ancora abbassare la guardia. E pertanto è più realistico aspettarsi un duello a distanza da qui a fine campionato fra Lecce e Cremonese. Confrontiamo nel dettaglio i calendari di tutte le squadre coinvolte:
16. FIORENTINA punti 36
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
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15. CAGLIARI punti 33
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
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18. CREMONESE punti 28
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
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17. LECCE punti 28
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa