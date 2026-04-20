TMW Volata salvezza, 4 squadre per evitare un posto in B. I calendari a confronto

Cinque giornate alla fine, corsa salvezza che si restringe a quattro squadre. Due squadre (Pisa e Verona) sono in una situazione quasi disperata. Altre due (Fiorentina e Cagliari) mantengono ancora una distanza di sicurezza dalla zona rossa, sebbene non possano ancora abbassare la guardia. E pertanto è più realistico aspettarsi un duello a distanza da qui a fine campionato fra Lecce e Cremonese. Confrontiamo nel dettaglio i calendari di tutte le squadre coinvolte:

16. FIORENTINA punti 36

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

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15. CAGLIARI punti 33

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Bologna - Cagliari

36ª giornata, Cagliari - Udinese

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Milan - Cagliari

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18. CREMONESE punti 28

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como

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17. LECCE punti 28

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa