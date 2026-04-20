Ternana, Mangiarano: "La settimana più difficile degli ultimi 15 anni del club"

Giuseppe Mangiarano, direttore generale della Ternana, ha ripercorso i giorni appena trascorsi intervenendo ai microfoni di Radio Galileo: “È stata la settimana più difficile degli ultimi 15 anni della Ternana - si legge su TernanaNews -. I calciatori, i collaboratori e i dipendenti sono stati bravissimi. La vittoria al 90’ contro il Bra è la dimostrazione che se ci credi fino alla fine ottieni il risultato”.

Negli ultimi vent’anni la Ternana ha portato milioni al calcio italiano. Quando ha avuto difficoltà, una parte di questo sistema le ha voltato le spalle. Ho letto dichiarazioni di persone che hanno giudicato la Ternana dimenticando quanto il sistema calcio ha ricevuto negli anni dalle gestioni Agarini, Longarini e Bandecchi”.

Il direttore generale ha poi ricostruito i momenti chiave che hanno permesso alla squadra di scendere in campo: “Venerdì mattina il Tribunale delle imprese di Perugia ha sospeso la delibera di liquidazione volontaria. Poi l’intervento di soggetti che hanno garantito il sostegno economico. Infine la decisione del Tribunale di Terni di confermare l’esercizio provvisorio”.

Guardando al futuro societario, Mangiarano è stato netto: “Le offerte per l’acquisto della Ternana dovranno essere pubbliche e presentate al Tribunale con tutte le garanzie. Niente trattative nascoste o via mail”.