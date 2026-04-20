Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori. Tutti i nomi
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 37ª giornata di campionato. Ecco le più importanti.
DIRIGENTI
Inibizione fino al 20 maggio per il direttore sportivo del Giugliano Angelo Antonazzo. Inibizione fino al 15 maggio e ammenda di 500 euro per il direttore sportivo del Sorrento, Davide Cacace. Inibizione fino al 30 aprile per il direttore generale del Carpi, Enrico Bonzanini. Inibizione di dieci giorni per il direttore sportivo dell'Ascoli, Matteo Patti.
ALLENATORI
Due giornate di squalifica per il tecnico della Pergolettese, Mario Tacchinardi. Una invece per quello del Sorrento, Cristian Serpini, della Casertana, Federico Coppitelli.
CALCIATORI
Due giornate di squalifica per Raul Talarico del Vicenza, Sergio Maselli del Picerno, Enrico Celeghin del Trapani. Un turno di stop per Auriletto del Renate, Qualini del Catania, Burrai e Cossalter della Dolomiti Bellunesi, D'Andrea del Pineto, Giorico della Torres, Panada dell'Atalanta U23, Del Fabro e Franco del Picerno, De Santis del Bra, Panelli del Carpi, Romeo del Foggia, Cappelleti del Vicenza, Romani del Lecco, Longo del Monopoli, Fabrizi e Simeoni della Pianese, Perotti della Pro Vercelli, Maestrelli della Ternana, Giannotti del Trento e Tonetto della Triestina.