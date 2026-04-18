Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia

Nella giornata odierna si sono disputate le gare di qualificazioni al prossimo Mondiale Femminile. L'Italia è stata fermata sullo 0-0 dalla Danimarca, l'Irlanda si è imposta 1-0 contro la Polonia, stesso risultato per la Svezia contro la Serbia. Manita della Spagna contro l'Ucraina, mentre la Norvegia è passata 3-2 in casa della Slovenia. Successo esterno dell'Inghilterra contro l'Islanda, mentre Francia-Olanda è terminata 1-1. Reti bianche fra Austria e Germania.

RISULTATI

Danimarca – Italia 0-0

Irlanda – Polonia 1-0

Spagna – Ucraina 5-0

Svezia – Serbia 1-0

Slovenia – Norvegia 2-3

Austria – Germania 0-0

Islanda – Inghilterra 0-1

Francia – Olanda 1-1

CLASSIFICA

Gruppo 1

Danimarca – 8

Svezia – 7

Italia – 5

Serbia – 1

Gruppo 2

Olanda – 8

Francia – 7

Irlanda – 6

Polonia – 1

Gruppo 3

Inghilterra – 12

Spagna – 9

Islanda – 3

Ucraina – 0

Gruppo 4

Germania – 10

Norvegia – 9

Slovenia – 3

Austria – 1