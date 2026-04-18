Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Nella giornata odierna si sono disputate le gare di qualificazioni al prossimo Mondiale Femminile. L'Italia è stata fermata sullo 0-0 dalla Danimarca, l'Irlanda si è imposta 1-0 contro la Polonia, stesso risultato per la Svezia contro la Serbia. Manita della Spagna contro l'Ucraina, mentre la Norvegia è passata 3-2 in casa della Slovenia. Successo esterno dell'Inghilterra contro l'Islanda, mentre Francia-Olanda è terminata 1-1. Reti bianche fra Austria e Germania.
RISULTATI
Danimarca – Italia 0-0
Irlanda – Polonia 1-0
Spagna – Ucraina 5-0
Svezia – Serbia 1-0
Slovenia – Norvegia 2-3
Austria – Germania 0-0
Islanda – Inghilterra 0-1
Francia – Olanda 1-1
CLASSIFICA
Gruppo 1
Danimarca – 8
Svezia – 7
Italia – 5
Serbia – 1
Gruppo 2
Olanda – 8
Francia – 7
Irlanda – 6
Polonia – 1
Gruppo 3
Inghilterra – 12
Spagna – 9
Islanda – 3
Ucraina – 0
Gruppo 4
Germania – 10
Norvegia – 9
Slovenia – 3
Austria – 1