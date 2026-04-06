Vasilj racconta la lite con Donnarumma ai rigori di Bosnia-Italia: "Non potevo crederci"

Tra i temi di contorno lasciati in eredità da Bosnia-Italia della settimana scorsa c'è anche la baruffa avvenuta tra i due portieri, Gianluigi Donnarumma e Nikola Vasilj, al momento dei calci di rigore, con una zuffa causata da un foglietto sul quale erano appuntate indicazioni sui possibili tiratori.

E lo stesso Vasilj, impegnato ieri in Union Berlino-St. Pauli di Bundesliga, partita finita con il punteggio di 1-1, è tornato sull'episodio di Zenica: "Donnarumma ha provato a strapparmi il foglietto su cui mi ero appuntato le informazioni sui rigoristi italiani, per fortuna però i ragazzi dello staff ne avevano una copia, perché ci eravamo preparati per ogni evenienza. Nulla è stato lasciato al caso".

Prosegue quindi Vasilj e va ancora all'attacco di Donnarumma: "Francamente non potevo davvero credere a ciò che stava succedendo, è la prima volta che mi capita. Abbiamo iniziato a discutere con Donnarumma, quindi ho detto all'arbitro che un comportamento antisportivo era meritevole di ammonizione. Comunque, non voglio aggiungere tanto altro, alla fine abbiamo vinto e qualcuno dice che è il karma. Forse è davvero così".

La serie dei rigori di Bosnia-Italia ha vissuto momenti di altissima tensione. Con Donnarumma stesso privato del foglietto con le indicazioni sui rigoristi, da parte di un raccattapalle dello stadio di Zenica. Il portiere azzurro, stando alla versione di Vasilj, avrebbe quindi provato in seguito a farsi giustizia da sé.