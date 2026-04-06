Serie B, 33ª giornata: dopo i primi 45', il risultato parziale di Cesena-SudTirol è in parità
Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, ha preso il via la 33ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà quest'oggi, lunedì 6 aprile, nel giorno di Pasquetta. Una festa inaugurata dal lunch match che si sta giocando all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi', dove si stanno affrontando i padroni di casa del Cesena e il SudTirol: la formazione ospite era anche passata in vantaggio, ma il risultato parziale dopo i primi 45' di gioco parla di 1-1. Fatale, per i tirolesi, l'autore di F. Davì.
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE B - 33ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cesena-SudTirol 1-1
3' Tait (S), 17' [aut.] F. Davì (S)
Lunedì 6 Aprile
Ore 15:00 - Bari-Modena
Ore 15:00 - Catanzaro-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Virtus Entella
Ore 15:00 - Reggiana-Pescara
Ore 15:00 - Venezia-Juve Stabia
Ore 17:15 - Sampdoria-Empoli
Ore 19:30 - Carrarese-Spezia
Già giocate
Frosinone-Padova 2-0
25’ Raimondo, 29’ Gelli
Palermo-Avellino 2-0
12’ Palumbo, 82’ Ranocchia
CLASSIFICA
Venezia 68
Frosinone 68*
Monza 65
Palermo 64*
Catanzaro 52**
Modena 50**
Juve Stabia 45
Cesena 43
Carrarese 39
Avellino 39*
Sudtirol 38
Empoli 36
Mantova 34
Virtus Entella 34
Sampdoria 34
Padova 34*
Bari 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
* una gara in più
** una gara in meno
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