Serie B, 33ª giornata: dopo i primi 45', il risultato parziale di Cesena-SudTirol è in parità

Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, ha preso il via la 33ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà quest'oggi, lunedì 6 aprile, nel giorno di Pasquetta. Una festa inaugurata dal lunch match che si sta giocando all''Orogel Stadium-Dino Manuzzi', dove si stanno affrontando i padroni di casa del Cesena e il SudTirol: la formazione ospite era anche passata in vantaggio, ma il risultato parziale dopo i primi 45' di gioco parla di 1-1. Fatale, per i tirolesi, l'autore di F. Davì.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 33ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Cesena-SudTirol 1-1

3' Tait (S), 17' [aut.] F. Davì (S)

Lunedì 6 Aprile

Ore 15:00 - Bari-Modena

Ore 15:00 - Catanzaro-Monza

Ore 15:00 - Mantova-Virtus Entella

Ore 15:00 - Reggiana-Pescara

Ore 15:00 - Venezia-Juve Stabia

Ore 17:15 - Sampdoria-Empoli

Ore 19:30 - Carrarese-Spezia

Già giocate

Frosinone-Padova 2-0

25’ Raimondo, 29’ Gelli

Palermo-Avellino 2-0

12’ Palumbo, 82’ Ranocchia

CLASSIFICA

Venezia 68

Frosinone 68*

Monza 65

Palermo 64*

Catanzaro 52**

Modena 50**

Juve Stabia 45

Cesena 43

Carrarese 39

Avellino 39*

Sudtirol 38

Empoli 36

Mantova 34

Virtus Entella 34

Sampdoria 34

Padova 34*

Bari 31

Spezia 30

Reggiana 30

Pescara 29

* una gara in più

** una gara in meno