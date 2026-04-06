Il Pescara ricorda il terremoto de L'Aquila: "309 vite spezzate, una comunità segnata per sempre"
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Scenderà in campo questo pomeriggio alle ore 15:00 il Pescara, che al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia affronterà la Reggiana in uno scontro i cui punti valgono il doppio: sarà infatti uno scontro diretto a tutti gli effetti quello che si giocherà in terra emiliana, e le due compagini vorranno e dovranno necessariamente lottare per i tre punti. A ogni modo, il club biancazzurro non ha voluto dimenticare la tragedia che sette anni fa colpì l'Abruzzo e più nel dettaglio L'Aquila, quel terremoto che provocò 309 morti.
Questo, il messaggio diffuso su X dal club di patron Sebastiani: "Il 6 aprile 2009, il terremoto colpì L’Aquila: 309 vite spezzate, una comunità segnata per sempre. Una ferita che il tempo non cancella".
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