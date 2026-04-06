Dagli esordi di tre tecnici a Carrarese-Spezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Smaltita la sosta nazionali, la Serie B è tornata in campo ieri con le prime due gare della 33ª giornata del campionato, che si concluderà poi questa sera. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 33ª GIORNATA
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Lunedì 6 aprile
Ore 12.30 - Cesena-SudTirol
Cesena (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Corazza; Bisoli, Bastoni; Ciervo, Shpendi, Berti; Cerri. A disp: Siano, Castagnetti, Arrigoni, Amoran, Wade, Guidi, Vrioni, Magni, Mangraviti, Olivieri, Francesconi, Frabotta. All.: Cole
SudTirol (3-5-2): Adamonis; F. Davi, Pietrangeli, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Casiraghi, Zadedka; Tonin, Merkaj. A disp: Borra, Theiner, Bordon, Mancini, Masiello, Martini, S. Davì, Frigerio, Crnigoj, Odogwu, El Kaouakibi, Verdi. All.: Castori
Ore 15.00 - Bari-Modena
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Odenthal, Mantovani (c), Mane, Artioli, Maggiore, Piscopo, Esteves, Rao, Moncini. A disp: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Cavuoti, Pucino, Braunoder, Verreth, Stabile, Nikolaou, Traore, Çuni, Dorval. All.: Longo
Modena (3-5-2): Chichizola, Zampano, Santoro, Gliozzi, Gerli (c), Nieling, Adorni, Wiafe, Tonoli, Zanimacchia, De Luca. A disp: Laidani, Pezzolato, Beyuku, Ambrosino, Mendes, Massolin, Pyyhtia, Nador, Dellavalle, Cotali, Imputato, Defrel. All.: Sottil
Ore 15.00 - Catanzaro-Monza
Catanzaro (3-4-3): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Cassandro; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello, D'Alessandro. A disposizione: Marietta, Esteves, Bashi, Fellipe Jack, Verrengia, Pompetti, Oudin, Rispoli, N’dri, Frosinini, Rispoli, Buglio. Allenatore: Aquilani.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Hernani, Cutrone; Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Straijnar, Keita Balede, Brorsson, Colombo, Bakoune, Alvarez, Capolupo, Carboni, Caso, Carboni, Mota, Allenatore: Bianco.
Ore 15.00 - Mantova-Virtus Entella
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Dembélé, Cella, Maggioni; Radaelli, Trimboli, Wieser, Benaissa; Bragantini, Buso; Mancuso. A disp: Vukovic, Andrenacci, Chrysopoulos, Mensah, Falletti, Ruocco, Ligue Junior, Marras, Caprini, Marai, Paoletti, Zuccon. All.: Modesto
Virtus Entella (3-5-2): Dal Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Karic, Franzoni, Squizzato, Di Mario; Cuppone, Tirelli. A disp: Siaulys, Alborghetti, Nichetti, Stabile, Guiu, Debenedetti, Della Vecchia, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo, Mezzoni. All.: Chiappella
Ore 15.00 - Reggiana-Pescara
Reggiana (4-2-3-1): Micai; Papetti, Vicari, Lusuardi, Libutti; Belardinelli, Charlys; Rover, Portanova, Bozhanaj; Fumagalli. A disp: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Gondo, Quaranta, Reinhart, Bertagnoli, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino, Marcon, Lambourde. All.: Bisoli
Pescara (4-3-2-1): Saio; Altare, Capellini, Bettella, Letizia; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer, Insigne; Di Nardo. A disp: Profeta, Brondbo, Brandes, Meazzi, Gravillon, Russo, Berardi, D'Errico, Co9rbo. All.: Gorgone
Ore 15.00 - Venezia-Juve Stabia
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Sagrado; Yeboah. Adorante. Allenatore: Stroppa.
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Diakité, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Correia, Ricciardi, Cacciamani; Burnete, Okoro. Allenatore: Abate.
Ore 17.15 - Sampdoria-Empoli
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Abildgaard, Giordano, Viti; Di Pardo, Conti, Esposito, Pierini; Begic, Barak; Coda
Empoli (4-2-3-1): Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Yepes, Ghion, Magnino; Saporiti; Shpendi, Nasti.
Ore 19.30 - Carrarese-Spezia
Carrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Oliana, Calabrese; Zanon, Zuelli, Hasa, Parlanti, Rouhi; Abiuso, Finotto.
Spezia (3-5-1-1) : Radunovic; Mateju, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Vignali, Romano, Bandinelli, Aurelio; Valoti; Artistico.
Già giocate
Frosinone-Padova 2-0
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Cichella; Ghedjemis, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo. A disp: Lolic, Pisseri, Cittadini, J. Gelli, Grosso, J. Oyono, Zilli, Masciangelo, Fini, Fiori, Vergani, Barcella. All.: Alvini
Padova (3-4-2-1): Sorrentino; Belli, Perrotta, Villa; Ghiglione, Fusi, Harder, Faedo; Di Maggio, Di Mariano; Lasagna. A disp: Fortin, Mouquet, Favale, Sgarbi, Capelli, Crisetig, Giunti, Varas, Bortolussi, Buonaiuto, Seghetti. All.: Breda
Palermo-Avellino 2-0
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Le Douaron, Palumbo; Pohjanpalo. A disp: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli, Magnani. All.: Inzaghi
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero, Besaggio; Palumbo; Biasci, Patierno. A disp: Iannarilli, Missori, Tutino, Pandolfi, Russo, Kumi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne. All.: Ballardini
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