Udinese e Como a ritmi bassi. All'intervallo risultato inchiodato sullo 0-0

Primo tempo con poche emozioni, quello andato in scena al BluEnergy Stadium fra Udinese e Como nel match delle 12.30 di Pasquetta. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0-0, con pochi sussulti nel corso della sfida sia da una parte che dall'altra.

I talenti del Como sembrano spenti, con poche idee e ancor meno dinamismo. L'Udinese da parte sua fa una gara attenta in fase difensiva e prova anche a costruire qualcosa in più degli avversari, ma con poco successo. Le iniziative più interessanti sono comunque a tinte friulane, con Atta che trova la conclusione a inizio match e Butez che risponde senza particolari problemi. Ci prova poi anche Karlstrom nel tentativo di risolvere una mischia, ma la mira non è delle migliori. L'ultimo squillo è firmato da Kamara che lanciato profondo trova però l'opposizione di un attento Butez. E' l'ultima azione da segnalare, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.