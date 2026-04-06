TMW Radio De Paola: “Inter, vittoria scudetto. Roma, non butterei a mare il lavoro di Gasperini”

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio durante il settimanale appuntamento con l'Editoriale.

Per chiudere il cerchio sul discorso Nazionale. Cosa servirebbe in questo momento a livello federale?

"La nostra è una crisi sistemica e per cambiare questo sistema servirebbe un commissariamento, anche se da regolamento non si potrebbe fare. Io in tal senso proporrei come figura Julio Velasco, che magari potrebbe cambiare certe dinamiche. Con Marani, Abete e Malagò penso che non cambierebbe nulla perché avrebbero troppo poco potere purtroppo. La Federazione ad ora è un luogo dove si ricerca sempre il compromesso verso il basso. Serve un cambiamento radicale".

Passando al campionato, che risposte possiamo trarre dalla vittoria dell'Inter sulla Roma?

"La partita ha vissuto due momenti separati; uno in cui la Roma è stata in corsa nonostante il gol iniziale, riuscendo anche a segnare il gol del pareggio, e un altro dopo l'uscita dal campo di Mancini. Quest'ultimo è un perno fondamentale e dopo la sua uscita dal campo qualcosa è cambiato. Ad ogni modo comunque dobbiamo tenere conto che l'Inter ieri ha goduto dell'ottima forma di Lautaro e Thuram, accompagnati anche Barella e Dimarco. Detto ciò questa è per l'Inter una vittoria scudetto. La Roma invece fino a poche settimane fa aveva la migliore difesa del campionato, mentre ora subisce troppo. La verità è che la Roma non può prescindere dai giocatori di qualità e in questo senso è evidente come qualcosa dal mercato sia mancato. Il Napoli per esempio è riuscito a supplire ai tanti infortuni con una rosa lunga, mentre i giallorossi no. Comunque buttare a mare il lavoro di Gasperini sarebbe sbagliato e anzi, la proprietà dovrebbe allestire una rosa più completa".

Oggi la Juventus affronta il Genoa. Che risposta devono dare i bianconeri?

"Una sola: devono vincere. Se non dovesse essere così sarebbe un altro mezzo passo falso e la Juventus finirebbe per allontanarsi dal quarto posto. È fondamentale che reagisca con un successo, altrimenti sarebbe la dimostrazione che la discontinuità è ancora un problema. Con Spalletti è cambiato qualcosa, ma ci sono ancora alcuni giocatori che sono un po' troppo ballerini, come Thuram e Cambiaso. In attacco invece sappiamo che David e Openda sono stati bocciati da tempo, mentre Vlahovic è stato elogiato dal tecnico, anche se queste sono solo parole e ora servono i fatti".

Cosa possiamo aspettarci da questo Napoli-Milan?

"I favori del pronostico vanno al Napoli, che recupera i fantastici quattro e che finalmente potrà vederli schierati in un assestato idoneo a valorizzarli, a differenza di quanto accaduto ad inizio stagione. Si sacrificherà un po' il gioco sulle fasce, ma si punterà molto sulla qualità al centro. Il Milan dall'altra parte schiererà una bella barriera in mediana, con Fofana, Modric e Rabiot. Gli interrogativi per Allegri di sicuro saranno legati all'attacco, dove bisognerà vedere in che condizioni sarà Pulisic. Comunque appare evidente come oltre alla Juventus anche il Milan abbia un problema legato all'assenza di un grande centravanti".