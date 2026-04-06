Serie C, i risultati parziali 35ª giornata: pareggia il Crotone, Sorrento avanti sul Team Altamura
Con la serata di venerdì 3 aprile, ha preso il via la 35ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi con un ricco programma odierno, considerando che ieri, giorno di Pasqua, la categoria non è scesa in campo.
Ad aprire le danze di questo lunedì di Pasquetta, il Girone C della categoria, che potrebbe vedere, nel pomeriggio, la promozione in Serie B del Benevento; non in campo i sanniti, però, ma Giugliano-Crotone e Sorrento Team Altamura, con la sola formazione rossonera che è al momento passata in vantaggio sui pugliesi. Al 'Viviani', infatti, si registra un risultato parziale di 1-0 in favore del Sorrento, mentre proprio in terra campana il Giugliano sta frenando il Crotone con un pareggio a occhiali.
Di seguito, il punto della situazione:
35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Giugliano-Crotone 0-0
Sorrento-Team Altamura 1-0
20' [rig.] D'Ursi
Lunedì 6 aprile
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Latina
Ore 14.30 – Casarano-Potenza
Ore 14.30 – Catania-Picerno
Ore 14.30 – Salernitana-Benevento (diretta Rai Sport)
Già giocate
Cosenza-Foggia 1-0
7’ Ciotti
Monopoli-Trapani 1-1
37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)
Siracusa-Atalanta U23 3-3
5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)
Cavese-Casertana 0-1
51’ Casarotto
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77, Catania 68, Cosenza 63*, Casertana 62*, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52*, Audace Cerignola 51, Casarano 47, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 33, Giugliano 31, Foggia 26*, Siracusa 23*, Trapani 23*
N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Renate 0-0
Union Brescia-Cittadella 2-1
11’ Crespi (B), 41’ [rig.] Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)
Lecco-Vicenza 2-0
8’ Urso (L), 48’ Konate (L)
Novara-Lumezzane 1-3
30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ [rig.] Iori (L), 71’ Anatriello (L)
Pro Vercelli-Inter U23 0-2
14’ Amerighi, 42’ Alexiou
Trento-Alcione Milano 1-0
88' [rig.] Capone
Lunedì 6 aprile
Ore 14.30 – Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 – Pro Patria-Triestina
Ore 17.30 – Albinoleffe-Pergolettese
Ore 17.30 – Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Giana Erminio 45*, Inter U23 45*, AlbinoLeffe 44*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 41*, Dolomiti Bellunesi 38*, Pergolettese* 36, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19*, Triestina 8*
N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Carpi-Pontedera 2-0
10’ e 28’ Casarini
Livorno-Gubbio 3-0
45+3’ Marchesi, 45+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi
Pianese-Campobasso 0-2
40’ e 90’+5’ Bifulco
Sambenedettese-Arezzo 0-0
Bra-Forlì 2-1
5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)
Guidonia Montecelio-Ternana 1-1
74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)
Perugia-Juventus Next Gen 2-2
7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' [rig.] Ladinetti (P)
Ravenna-Pineto 1-0
29' Fischnaller
Ascoli-Vis Pesaro 2-1
15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)
Riposa: Torres
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20
N.B. - * una gara in più
** una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
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