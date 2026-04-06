Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati parziali 35ª giornata: pareggia il Crotone, Sorrento avanti sul Team Altamura

Serie C, i risultati parziali 35ª giornata: pareggia il Crotone, Sorrento avanti sul Team AltamuraTUTTO mercato WEB
© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
ieri alle 13:19Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì 3 aprile, ha preso il via la 35ª giornata del campionato di Serie C, che si concluderà poi con un ricco programma odierno, considerando che ieri, giorno di Pasqua, la categoria non è scesa in campo.

Ad aprire le danze di questo lunedì di Pasquetta, il Girone C della categoria, che potrebbe vedere, nel pomeriggio, la promozione in Serie B del Benevento; non in campo i sanniti, però, ma Giugliano-Crotone e Sorrento Team Altamura, con la sola formazione rossonera che è al momento passata in vantaggio sui pugliesi. Al 'Viviani', infatti, si registra un risultato parziale di 1-0 in favore del Sorrento, mentre proprio in terra campana il Giugliano sta frenando il Crotone con un pareggio a occhiali.

Di seguito, il punto della situazione:

35ª GIORNATA DI RITORNO – 3-4-6 APRILE 2026
GIRONE C
Ora in campo (parziale)
Giugliano-Crotone 0-0
Sorrento-Team Altamura 1-0
20' [rig.] D'Ursi
Lunedì 6 aprile
Ore 14.30 – Audace Cerignola-Latina
Ore 14.30 – Casarano-Potenza
Ore 14.30 – Catania-Picerno
Ore 14.30 – Salernitana-Benevento (diretta Rai Sport)
Già giocate
Cosenza-Foggia 1-0
7’ Ciotti
Monopoli-Trapani 1-1
37’ Knezovic (T), 67’ Scipioni (M)
Siracusa-Atalanta U23 3-3
5’ Cassa (A), 15’ e 64’ Di Paolo (S), 22’ Cancellieri (S), 57’ Ghislandi (A), 74’ Levak (A)
Cavese-Casertana 0-1
51’ Casarotto

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77, Catania 68, Cosenza 63*, Casertana 62*, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52*, Audace Cerignola 51, Casarano 47, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 33, Giugliano 31, Foggia 26*, Siracusa 23*, Trapani 23*

N.B. - * una gara in più
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Renate 0-0
Union Brescia-Cittadella 2-1
11’ Crespi (B), 41’ [rig.] Lamesta (B), 90’+3’ Bunino (C)
Lecco-Vicenza 2-0
8’ Urso (L), 48’ Konate (L)
Novara-Lumezzane 1-3
30’ Rolando (L), 49’ Collodel (N), 59’ [rig.] Iori (L), 71’ Anatriello (L)
Pro Vercelli-Inter U23 0-2
14’ Amerighi, 42’ Alexiou
Trento-Alcione Milano 1-0
88' [rig.] Capone
Lunedì 6 aprile
Ore 14.30 – Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 – Pro Patria-Triestina
Ore 17.30 – Albinoleffe-Pergolettese
Ore 17.30 – Virtus Verona-Ospitaletto Franciacorta

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 63, Lecco 60, Trento 58*, Renate 57, Cittadella 56, Alcione Milano 51, Lumezzane 49, Giana Erminio 45*, Inter U23 45*, AlbinoLeffe 44*, Novara 44, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 41*, Dolomiti Bellunesi 38*, Pergolettese* 36, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19*, Triestina 8*

N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 24 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Carpi-Pontedera 2-0
10’ e 28’ Casarini
Livorno-Gubbio 3-0
45+3’ Marchesi, 45+8’ Di Carmine, 89’ Bonassi
Pianese-Campobasso 0-2
40’ e 90’+5’ Bifulco
Sambenedettese-Arezzo 0-0
Bra-Forlì 2-1
5' Onofri (F), 22' Lionetti (B), 68' Milani (B)
Guidonia Montecelio-Ternana  1-1
74' Majer (T), 83' Tessiore (GM)
Perugia-Juventus Next Gen 2-2
7’ Anghelè (J), 34' Montevago (P), 42' Guerra (J), 65' [rig.] Ladinetti (P)
Ravenna-Pineto 1-0
29' Fischnaller
Ascoli-Vis Pesaro 2-1
15’ Lari (V), 90’+4’ Chakir (A), 90’+7’ Milanese (A)
Riposa: Torres

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 71, Ascoli 71, Ravenna 67*, Campobasso 52, Pineto 49, Juventus Next Gen 45**, Pianese 45, Ternana 44**, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36, Torres 34, Sambenedettese 31*, Bra 30, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
** una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso... Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Benevento, Floro Flores: "Felice della stima di Vigorito, devo realizzare quanto... Benevento, Floro Flores: "Felice della stima di Vigorito, devo realizzare quanto accaduto"
Catania ko in casa, il Benevento vince a Salerno ed è promosso in Serie B! Catania ko in casa, il Benevento vince a Salerno ed è promosso in Serie B!
Altre notizie Serie C
Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non... Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi... Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi
Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede... Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D
Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso... Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito" Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"
Il Benevento conquista la Serie B. E gli attaccanti vanno tutti in gol: un reparto... TMWIl Benevento conquista la Serie B. E gli attaccanti vanno tutti in gol: un reparto avanzato da sogno
Il Benevento conquista la Serie B. Tutti i marcatori (a 3 turni dal termine) giallorossi... TMWIl Benevento conquista la Serie B. Tutti i marcatori (a 3 turni dal termine) giallorossi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La classifica di Serie A dopo 31 giornate: Napoli anti-Inter, lotta Champions accesissima
Immagine top news n.1 Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Immagine top news n.2 Napoli-Milan lo spot di tutto ciò che non va in Serie A. In uno "spareggio" ha prevalso la paura
Immagine top news n.3 Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale
Immagine top news n.4 Il Napoli è l'anti-Inter: sette punti da recuperare e una volata che può ancora regalare sorprese
Immagine top news n.5 Pasquetta regala la sfidante dell'Inter: al Napoli il big match col Milan, la decide Politano
Immagine top news n.6 Spalletti: "Dopo 7 mesi di Juve non so con che cosa ho a che fare. Vlahovic? C'è preoccupazione"
Immagine top news n.7 Napoli, Manna su Lukaku: "Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.2 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Immagine news podcast n.3 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma, le motivazioni della crisi: il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Cucciari sulla Roma: "Le stagioni fallimentari sono altre, guardate la Juve..."
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 aprile
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: "Se avessi la sfera magica..."
Immagine news Serie A n.3 Allegri: "Maignan ha fatto una sola parata. Dobbiamo essere più precisi e bravi a segnare"
Immagine news Serie A n.4 Politano ama il Milan: 7 gol segnati in carriera ai rossoneri. Ed è MVP della partita
Immagine news Serie A n.5 Spalletti: "Dovevo portare ragazzi di B e C in Nazionale. Baldanzi? Ci arriverà"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Spinazzola: "Pensiamo a vincerle tutte. Lukaku? È stato un anno particolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Pierini: "Punti che danno ossigeno, non dobbiamo abbassare la guardia"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Brugman: "Insigne è la nostra arma in più, è arrivato con un'umiltà stratosferica"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Abiuso: "I tifosi ci hanno fatto capire l'importanza del derby"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabrese: "I contropiedi rappresentano una delle nostre armi principali. Sul gol..."
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, D'Angelo: "Mi gioco tantissimo della mia carriera, sono uno dei più responsabili..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento promosso in B, la Serie C fa i complimenti alla Strega
Immagine news Serie C n.2 Benevento in B, il capitano Maita: "Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo"
Immagine news Serie C n.3 Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi
Immagine news Serie C n.4 Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Scurto: "Migliorati in fase difensiva, sul piano dell'impegno non posso dire nulla"
Immagine news Serie C n.6 Benevento in B, il sindaco Mastella: "Risultato strepitoso, grazie Vigorito"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…