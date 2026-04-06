Lecce-Atalanta, le formazioni ufficiali: Stulic e Ahanor in panchina, Zalewski nel tridente

Il programma della 31^ giornata di Serie A prosegue oggi alle ore 15:00 con la sfida del Via del Mare tra il Lecce e l'Atalanta.

Ci sono un paio di sorprese nelle distinte di Lecce-Atalanta. Partendo dai padroni di casa, non c'è Stulic come punta centrale nell'undici di partenza scelto da mister Di Francesco, che si affida in attacco a Cheddira. Fuori anche Gandelman, quotato tra i titolari alla vigilia, al cui posto viene preferito Fofana, per dare maggior robustezza al centrocampo. In difesa c'è Ndaba al posto dell'indisponibile Gallo. Passando alla Dea, sono meno le novità riservate da Palladino rispetto alle previsioni. Il tridente d'attacco è quello previsto, con Zalewski e De Ketelaere alle spalle di Krstovic. Sulle fasce Zappacosta e Bernasconi, in difesa il veterano Kolasinac vince il ballottaggio col giovane Ahanor, che comincerà quindi dalla panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Atalanta.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Fofana, Ramadani, Ngom; Pierotti, Cheddira, Banda.

A disposizione: Fruchtl, Samooja, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Jean, Gorter, Coulibaly, Marchwinski.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Escriche, Ahanor.

Allenatore: Raffaele Palladino.