Video Bifulco come Mertens: che gol in Pianese-Campobasso! E tre punti vitali per i molisani

Come noto, si concluderà quest'oggi la 35ª giornata del campionato di Serie C, che ha preso il via nella giornata di venerdì 3 aprile e non è però scesa in campo ieri, in occasione del giorno di Pasqua.

Tra le gare già archiviate, quella del Girone B tra Pianese e Campobasso, con il 'Comunale' di Piancastagnaio che ha visto protagonista assoluto della giornata l'esterno dei rossoblù Alfredo Bifulco, in rete con la doppietta che ha piegato gli amiatini. E con un gol che a tanti ha ricordato l'ex Napoli Dries 'Ciro' Mertens: la gara di Piancastagnaio era ancora ferma sullo 0-0, quando il classe 1997 si è inventato un tiro da posizione defilata dopo aver dribblato Filippis, uscito dalla propria porta in modo decisamente avventato, e ha messo a segno la rete che ha sbloccato il match. Cui poi è seguita quella che lo ha chiuso (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Una giornata quindi da ricordare quella di Bifulco, che ha permesso poi ai suoi di portarsi al quarto posto della classifica di un raggruppamento dove è ormai netta la spaccatura tra le prime tre della classe e le altre. Il miglior posto oltre i primi tre, però, è tutto ancora da giocare...