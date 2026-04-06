Avellino, Izzo fa mea culpa: "Mi scuso per l'espulsione, mia la responsabilità della sconfitta"

Decisamente poco fortunata la trasferta di Palermo per l'Avellino, con la compagine irpina che - pur rimanendo abbastanza vicina alla zona playoff - è caduta al 'Renzo Barbera' sul punteggio di 2-0; turno insomma non positivo, quello post sosta Nazionale, per i lupi, che hanno pure perso Armando Izzo per un rosso diretto, giocando tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Era infatti il 42' e l'esperto difensore colpiva Pierozzi, piantandogli i tacchetti sulla caviglia (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Attraverso i propri canali social, però, Izzo si è voluto scusare con la piazza irpina. Questo il suo posto pubblicato su Instagram:

"Chiedo scusa per l’espulsione e per aver lasciato i miei compagni in 10 per un tempo. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta, eravamo in partita e c’era la possibilità di recuperare. Occorre ripartire uniti e compatti, mancano pochi punti per la salvezza e non bisogna perdere lo spirito giusto. Prepariamoci al meglio per vincere sabato".