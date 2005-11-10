Spalletti non ha centrocampisti e inventa: nell'amichevole di oggi Cambiaso fa il regista

La Juventus sta giocando in amichevole contro la Cremonese, per mantenere il ritmo partita in vista della ripresa dopo la lunga sosta per le nazionali.

Cambiaso reinventato play

C'è un aspetto tattico molto interessante che sta emergendo ed è degno di essere sottolineato: considerando la moria di giocatori disponibili a centrocampo (Locatelli è infortunato, così come il giovane Owusu che avrebbe dovuto sostituirlo, mentre Douglas Luiz e Sarr sono impegnati con le loro nazionali) Spalletti ha deciso di provare Andrea Cambiaso, solitamente esterno, nella posizione di regista a centrocampo.

Solo per questa volta?

Da capire se sia stata soltanto una soluzione momentanea, dettata dalle molteplici assenze in contemporanea, o se la pista Cambiaso a centrocampo potrà essere percorsa in pianta un po' più stabile.