Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato

L’Inter deve convivere con la delusione per la Supercoppa Italiana e pensare al futuro, tra campo e mercato. Domenica i nerazzurri scendono in campo a Bergamo contro l’Atalanta, mentre le trattative per la sessione invernale di gennaio cominciano ad entrare nel vivo. La squadra ha un’ossatura quasi completa ma la dirigenza di Viale della Liberazione non vuole farsi cogliere impreparata sfruttando eventuali opportunità per arricchire la qualità della rosa. Chivu intanto si concentra sul lavoro ad Appiano Gentile; la partita con i rossoblu ha mostrato fragilità da ricomporre, dettagli da limare in vista della trasferta di domenica senza pensare alla delusione della sconfitta. Ci sono alcuni punti fermi e tanti giocatori in rampa di lancio. Il tecnico rumeno deve trovare di nuovo la chiave di volta e solo la vittoria alla New Balance Arena riporterebbe il sole.

Alla Pinetina Chivu deve lavorare innanzitutto per eliminare le scorie psicologiche della sconfitta. Quella contro il Bologna, seppur maturata ai calci di rigore, è la settima sconfitta stagionale. Quattro sono arrivate in Serie A e due in Champions League. Contro i i rossoblu è mancata concretezza davanti e, soprattutto, non c’è stata grande continuità el reggere il ritmo gara. L’allenatore rumeno potrebbe trarre maggior beneficio anche da chi ha giocato meno, riproponendo davanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram. Un tema rimane quello della fascia destra, perché Andy Diouf sta crescendo all’ombra di Luis Henrique. Contro i bergamaschi potrebbe tornare dal primo minuto Calhanoglu e non è escluso che possa riposare uno tra Barella e Mkhitaryan.

Tanti tifosi nerazzurri vorrebbero un regalo dal mercato. L’Inter ha grande abbondanza di scelte tra centrocampo e difesa, ma anche l’attacco ha trovato la sua dimensione completandosi al meglio rispetto alle precedenti stagioni. Pio Esposito e Bonny hanno alzato il livello rispetto a Correa e Arnautovic. Fa sempre discutere la posizione relativa a Davide Frattesi, ma al momento non sembra esserci aria di separazione tra il centrocampista romano e il club. L’ex Sassuolo invece può essere una risorsa in più per far cambiare passo alla squadra. Nonostante la crescita di Diouf e Luis Henrique, invece, la società potrebbe comunque attorno per la fascia destra. Ma ad oggi non c’è nessuna trattativa o idea concreta per intervenire.