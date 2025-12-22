Padova, per Fortin possibile partenza a gennaio. Ai saluti anche Voltan
Il Padova è al lavoro per reperire risorse utili a rinforzare la rosa in vista del mercato invernale, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere la salvezza e restare in Serie B. Parallelamente, però, il club deve monitorare anche il fronte delle possibili uscite.
Il portiere Mattia Fortin, infatti, non è più titolare da alcune gare e, secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, il Lens, club proprietario del cartellino, starebbe valutando altre soluzioni a gennaio per garantirgli maggiore continuità. Anche il giocatore, sempre secondo la stessa fonte, sarebbe favorevole a una partenza.
In uscita potrebbe esserci anche Michele Voltan, che è alla ricerca di una nuova sistemazione in Serie C.
