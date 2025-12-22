Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"

L’ex attaccante Alessandro Matri, presente negli studi di DAZN come opinionista, ha commentato i temi portati in eredità dal fine settimana di Serie A e non solo.

A Matri è stato per esempio chiesto conto anche dell’arrivo di Fabio Paratici nella dirigenza della Fiorentina: “L’ho avuto alla Juve e credo sia un grande innesto. Non devo raccontare io il suo curriculum, sa dove mettere le mani e conosce i giocatori. Alla Fiorentina sta mancando anche la presenza societaria, tra l’assenza della presidenza e le dimissioni di Pradè. Goretti è alla prima esperienza da direttore in uno scenario così complicato. L’arrivo di Paratici è un bel segnale, è uno di campo che sa stare in una struttura importante”.

Matri ha poi parlato in conclusione anche delle difficoltà di Evan Ferguson con la Roma, che gli sono valse anche pubbliche critiche da parte del suo allenatore Gasperini, il quale ha detto di preferire "tutta la vita Dybala" da falso nove rispetto all'irlandese, preso in estate dal Brighton: “Ferguson credo non l’abbia presa benissimo e penso che in questo Gasperini abbia sbagliato la comunicazione nei suoi confronti. Vero che non ha tenuto tanti palloni quando è entrato, ma il gol viene comunque da un suo movimento”.