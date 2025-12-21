Roma pronta ad accelerare su Raspadori. Domani incontro con i dirigenti dell'Atletico Madrid

La Roma cerca disperatamente rinforzi da inserire in rosa nel calciomercato di gennaio, soprattutto in attacco. Uno dei nomi più caldi di questi giorni è quello di Giacomo Raspadori, ex Napoli che in estate ha lasciato gli azzurri e la Serie A per provare ad imporsi nell'Atletico Madrid, dove però lo spazio è tutt'altro che garantito.

Anche nella partita di oggi, la gara di Liga vinta 3-0 con il Girona, Raspadori è partito dalla panchina e ha raccolto appena 7 minuti, riuscendo quantomeno a capitalizzarli con un gol. Il giocatore vorrebbe provare a ritagliarsi spazio, ma la chiamata di Gasperini pesa, può far vacillare, può riaprire la porta a un ritorno in patria. Anche il club spagnolo ascolta: davanti a un’offerta complessiva tra i 20 e i 22 milioni potrebbe cedere.

Per questo ls Roma ha tutta l'intenzione di provare a dare gas prima possibile sul fronte Raspadori. E nella giornata di domani, fa sapere l'edizione online de Il Messaggero, ci sarà un incontro con la dirigenza spagnola per dare una sensibile accelerata all'affare e portare nella Capitale l'ex Napoli, a caccia di maggior minutaggio anche in ottica Mondiale. Il classe 2000, contratto in scadenza nel 2030, ha giocato finora pochissimo