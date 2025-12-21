Empoli, Dionisi: "Gara sporca contro squadra tosta. Vittoria da gruppo vero"

"Vittoria da gruppo. Oggi abbiamo avuto difficoltà, abbiamo affrontato un avversario vivo e che ha cambiato idee di gioco. Non abbiamo sfruttato le occasioni nel primo tempo, nella ripresa ho visto una squadra più accorta. Vorrei dedicare questo successo ai calciatori che hanno trovato meno spazio e che fanno parte di un gruppo che ha voglia di migliorare. Ho chiuso con tanti giovani, sono orgoglioso di allenare un gruppo diverso rispetto a quello che avevo a disposizione nella mia precedente esperienza su questa panchina. Siamo stati anche un pochino fortunati perchè non abbiamo creato molto, non era semplice in un ambiente così caldo. In trasferta il fattore tifo si fa sentire e occorreva tanto carattere. Avete visto Konatè? Ha avuto 10-15 minuti a disposizione e ha dato sostanza, impattando bene.

Ci sono giocatori che forse conoscete meno, ma che alla lunga cresceranno. Forse hanno poco curriculum in questa categoria, ma inizio a vedere la reazione emotiva dopo l'episodio negativo. Nella mia gestione mi rimprovero solo la partita di Chiavari, anche a Castellammare non abbiamo fatto benissimo. Ricordiamoci, però, che solo con le prestazioni potranno arrivare risultati. L'Empoli deve avere la consapevolezza che c'è un percorso lungo da fare e i successi passano anche attraverso le partite sporche, a cospetto di chi ti pressa e ti viene a prendere ovunque uomo contro uomo. Mi tengo l'approccio positivo e lavorerò sull'inizio della ripresa, con un Mantova che spingeva sotto la propria curva. Pellegri? Speriamo non sia nulla di grave, difficile però pensare che ci sarà per la prossima". Queste le dichiarazioni a PianetaEmpoli del tecnico biancazzurro Alessio Dionisi.