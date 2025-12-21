Serie C, l'esclusione del Rimini cambia le regole di playoff e playout nel girone B

A seguito dell'esclusione del Rimini dal Girone B della Serie C 2025/2026 (disposta con C.U. n. 104/A della FIGC del 28 novembre 2025 a causa della revoca dell'affiliazione per messa in liquidazione della società), è stata approvata una rimodulazione transitoria delle norme su playoff nazionali, criteri di retrocessione e playout. Questa deroga, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 114/A del 19 dicembre 2025, tiene conto della diversa composizione dei gironi (A e C a 20 squadre, B a 19) e riduce le retrocessioni totali da 9 a 8, introducendo un coefficiente correttivo per equità nei playoff e formule specifiche per i playout, specialmente nel Girone B.

Si riporta il testo del comunicato ufficiale:

"Il Consiglio Federale

vista la proposta avanzata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico che, tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Girone “B” del Campionato di Serie C 2025/2026 a causa dell’esclusione della Società Rimini Football Club, chiede di rimodulare la specifica normativa ai fini della disputa delle gare dei Play-Off Nazionali, i criteri di retrocessione e la disputa dei Play-Out, in deroga a quanto previsto dall’art. 49, comma 1, lett. b) delle NOIF;

ritenuta condivisibile, anche alla luce dei precedenti in materia, la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico;

visto l’art. 27 dello Statuto Federale

delibera

per la stagione sportiva 2025/2026, i paragrafi VI), VII), VIII) e IX) dell’art. 49, comma 1, lett. b) Lega Italiana Calcio Professionistico delle NOIF, sono sostituiti da quelli riportati nell’allegato sub A).

Ai fini della determinazione, nelle fasi dei Play Off Nazionali, della “squadra meglio classificata” si dovranno applicare i seguenti criteri:

a) miglior piazzamento in classifica nel proprio girone al termine della regular season;

b) maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio girone al termine della regular season;

c) maggior numero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine della regular season;

d) maggior numero di reti segnate nel proprio girone al termine della regular season;

e) sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.Tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie C 2025/2026 a causa della revoca dell’affiliazione della società Rimini Football Club S.r.l. (C.U. n. 104/A del 28 novembre 2025) e della conseguente diversa composizione numerica dei gironi (Girone “A” a 20 squadre, Girone “B” a 19 squadre, Girone “C” a 20 squadre), al fine di garantire omogeneità nell’applicazione dei criteri indicati ai punti b), c) e d) si utilizzerà, per le squadre del Girone “B”, un coefficiente moltiplicatore pari a 1,055555, ottenuto dal rapporto tra il numero totale delle gare di regular season giocate da ciascuna società nei gironi “A” e “C” (38) ed il numero totale di quelle giocate da ciascuna società nel girone “B” (36).Esempio: reti segnate squadra girone “A” o “C” 47;

reti segnate squadra girone “B” 45 x 1,055555 = 47,49Alle gare di Play Off si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).



VII) CRITERI DI RETROCESSIONE

In via transitoria, nella stagione sportiva 2025/2026, tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie C a causa della revoca dell’affiliazione della società Rimini Football Club S.r.l. (C.U. n. 104/A del 28 novembre 2025) e della diversa composizione numerica dei gironi (Girone “A” a 20 squadre, Girone “B” a 19 squadre, Girone “C” a 20 squadre), le retrocessioni al Campionato di Serie D sono ridotte da nove a otto.

Le squadre classificate all’ultimo posto dei gironi “A” e “C” al termine della regular season del Campionato di Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D.

Le ulteriori sei retrocessioni saranno regolate, attraverso la disputa dei Play-Out, secondo la seguente formula.

VIII) PLAY-OUT GIRONI “A” E “C”

La disputa dei Play-Out per i Gironi “A” e “C” avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto dei suddetti Gironi, secondo la seguente formula: a) la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

b) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato di Serie C.

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della regular season del Campionato di Serie C al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.

Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).La squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato di Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti.La squadra terzultima classificata al termine della regular season del Campionato di Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra quartultima classificata sia superiore a 8 punti.

IX) PLAY-OUT GIRONE “B”

La disputa dei Play-Out per il Girone “B” avviene tra le squadre classificatesi all’ultimo, penultimo, terzultimo e quartultimo posto del girone, secondo la seguente formula: a) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra ultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra ultima classificata;

b) la squadra terzultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato di Serie C.Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della regular season del Campionato di Serie C, al penultimo e ultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D.Alle gare di Play Out si applica la normativa di cui all’art. 57 delle NOIF (“Gare effettuate a cura degli organi federali”).

La squadra ultima classificata al termine della regular season del Campionato di Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quartultima sia superiore a 8 punti.

La squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato di Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra terzultima classificata sia superiore a 8 punti".