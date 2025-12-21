Mantova, Modesto: "Fa male perdere dopo aver dato tutto, ci sono i presupposti per salvarci"

Si è dannato a bordocampo nel telecomandare i suoi ragazzi, nell'impartirgli i nuovi meccanismi, ma il risultato finale non lo ha premiato. Questa l'analisi, alla prima al Martelli, nel post partita di Mantova-Empoli 0-1 di mister Modesto: "Siamo scesi in campo con intensità e con la voglia di non subire gol. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo creato anche qualcosa per passare in vantaggio. Certamente ci sono moltissimi aspetti da migliorare e su cui lavorare. Ma il gruppo c'è e vogliamo lottare insieme per raggiungere il nostro obiettivo. Ci sono state occasioni per fare gol da parte nostra, posso ricordare quella di Ruocco o ancora di Mensah e Falletti. Dobbiamo cercare di andare a calciare di più sotto porta, rispetto che dalla distanza. Spiace per i ragazzi perchè erano carichi ed hanno dato tutto in campo. L'abbiamo preparata così, giocando in verticale per cercare di aprire spazi in profondità per i nostri attaccanti. Fa male questo risultato, per una palla persa... Ma sono fiducioso!".

Infine, qualche battuta sul mercato: "Non ne voglio parlare in questo momento. C'è da concentrarsi già sulla prossima partita, che è determinate. Non ho letto i giornali, ma di sicuro qualche intervento ci sarà. Bardi nuovo portiere? E' Festa il nostro numero, che ha fatto una grande partita".