Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Dopo la roboante vittoria della Juventus Women contro il Como negli ottavi di finale di Coppa Italia Women (7-1 il punteggio finale in favore della Juve), il tecnico Massimiliano Canzi ha parlato ai canali ufficiali del club:
«Una partita che si è messa sin da subito sui binari giusti: siamo andati subito avanti 2-0 e poi, nonostante il gol incassato, abbiamo continuato a giocare come se nulla fosse. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, che hanno approcciato bene e che si sono impegnate fino all’ultimo proprio per rispettare la squadra che avevamo di fronte. Siamo contenti, abbiamo passato il turno e ora andremo ad affrontare il Napoli - una gara più complicata di quella di oggi. Abbiamo giocato 24 partite ufficiali in questa stagione (più quelle che le ragazze hanno disputato in Nazionale): sono tante e credo che sia il momento del riposo. Stacchiamo fisicamente e con la testa, per poi ripartire più forte di prima»
COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE
Sabato 20 dicembre
Ternana Women-Como Women 2-1
Napoli Women-Sassuolo 3-1
Domenica 21 dicembre
Ore 13.30
Lumezzane-Roma 1-4
Ore 14.30:
Cesena-Juventus 1-7
Genoa-Milan 2-3
Bologna-Fiorentina 1-1 dts (3-5 dcr)
Parma-Lazio 0-1 dts
Como 1907-Inter 1-2
