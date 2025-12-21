Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"

Dopo la roboante vittoria della Juventus Women contro il Como negli ottavi di finale di Coppa Italia Women (7-1 il punteggio finale in favore della Juve), il tecnico Massimiliano Canzi ha parlato ai canali ufficiali del club:

«Una partita che si è messa sin da subito sui binari giusti: siamo andati subito avanti 2-0 e poi, nonostante il gol incassato, abbiamo continuato a giocare come se nulla fosse. Mi è piaciuto lo spirito delle ragazze, che hanno approcciato bene e che si sono impegnate fino all’ultimo proprio per rispettare la squadra che avevamo di fronte. Siamo contenti, abbiamo passato il turno e ora andremo ad affrontare il Napoli - una gara più complicata di quella di oggi. Abbiamo giocato 24 partite ufficiali in questa stagione (più quelle che le ragazze hanno disputato in Nazionale): sono tante e credo che sia il momento del riposo. Stacchiamo fisicamente e con la testa, per poi ripartire più forte di prima»

COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE

Sabato 20 dicembre

Ternana Women-Como Women 2-1

Napoli Women-Sassuolo 3-1

Domenica 21 dicembre

Ore 13.30

Lumezzane-Roma 1-4

Ore 14.30:

Cesena-Juventus 1-7

Genoa-Milan 2-3

Bologna-Fiorentina 1-1 dts (3-5 dcr)

Parma-Lazio 0-1 dts

Como 1907-Inter 1-2