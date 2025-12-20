Podcast TMW
Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti. Perché dopo Scott McTominay, è inequivocabilmente Rasmus Hojlund il game changer di questa Serie A e di questa stagione azzurra. Le sliding doors della vita e del mercato. Pensare che il Milan ha detto di no per le cifre per virare su Christopher Nkunku...
Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.
