Podcast TMW Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti

Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti. Perché dopo Scott McTominay, è inequivocabilmente Rasmus Hojlund il game changer di questa Serie A e di questa stagione azzurra. Le sliding doors della vita e del mercato. Pensare che il Milan ha detto di no per le cifre per virare su Christopher Nkunku...

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.