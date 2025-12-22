Il punto sulla B: crisi per Bari e Spezia, il Frosinone continua a volare
Va in archivio un'altra giornata del campionato di serie B e, alla lunga, stanno emergendo i reali valori delle squadre. Proprio per questo non sorprende il colpaccio del Venezia sul campo di un Modena che è calato molto nell'ultimo mese allontanandosi in modo forse definitivo dalla zona promozione diretta. Gli arancioneroverdi, invece, hanno lanciato un messaggio molto chiaro alle antagoniste e hanno voglia di tornare in serie A senza passare dagli spareggi. Del resto Stroppa ha già dimostrato di essere una garanzia per la categoria, come testimoniano i successi ottenuti sulle panchine di Crotone, Monza e Cremonese. A proposito di Monza, i brianzoli si risollevano dopo un paio di partite sottotono e rifilano quattro reti a una Carrarese che, in trasferta, sta facendo tremendamente fatica. Un 4-1 che non ammette alcun tipo di replica e che certifica il netto divario tecnico tra le due squadre. Il Frosinone non sbaglia un colpo e vince per 2-1 contro uno Spezia tutt'altro che rivitalizzato dalla cura Donadoni. E mentre il tecnico chiede rinforzi immediati alla proprietà, in terra ciociara sognano in grande e tributano un grosso applauso a Massimiliano Alvini. Allenatore a caccia di riscatto dopo le parentesi negative con Cremonese e Spezia e che sta facendo viaggiare a mille un gruppo grossomodo composto dagli stessi elementi che quasi rischiarono la C a maggio.
Non riesce a trovare continuità il Palermo di Pippo Inzaghi. Tecnico top per la B, organico eccellente, società ricca e tifoseria super, eppure la vetta è già abbastanza distante. Il 2-2 del Partenio conferma invece la crescita di un Avellino meno spregiudicato rispetto alle prime gare del girone d'andata e che, punto dopo punto, si sta collocando stabilmente nella zona centrale della classifica. Bene anche l'altra campana, con la Juve Stabia che interrompe la serie di sconfitte esterne fermando il Cesena al Manuzzi. 1-1 anche tra Padova e Sampdoria, punto che forse serve più ai padroni di casa che ai liguri. Il Sudtirol, spesso punito in zona Cesarini, riesce a rimontare l'Entella a tempo quasi scaduto, colpaccio del Pescara che vince 2-1 su una Reggiana in lenta, ma costante involuzione. Infine da segnalare la vittoria del Catanzaro a Bari, un 1-2 che rende amaro il Natale di un Vivarini che non sta certo facendo meglio di Caserta.
RISULTATI
Bari-Catanzaro 1-2: 30' Pontisso (C), 49' Antonini (C), 90'+3 rig. Bellomo (B)
Cesena-Juve Stabia 1-1: 29' Bellich (JS), 42' Bastoni (C)
Frosinone-Spezia 2-1: 16' Bracaglia (F), 73' Ghedjemis (F) 90+3' Beruatto
Modena-Venezia 1-2: 38' Yeboah (V), 74' Casas (V), 90+5 Di Mariano (M)
Monza-Carrarese 4-1: 9' e 55' Birindelli (M), 44' Delli Carri (M), 74' Di Stefano (C), 84' Petagna (M)
Padova-Sampdoria 1-1: 19' Coda, 65'Fusi (P)
Avellino-Palermo 2-2: 39' Biasci (A), 69' Ranocchia (P), 83' Pohjanpalo (P), 89' Palumbo (A)
Pescara-Reggiana 2-1:11' Corazza (P), 15' Rover (R), 61' Olzer (P)
Entella-Sudtirol 1-1: 43'Debenedetti (V), 94' Odogwu (S)
Mantova-Empoli 0-1: 65' Nasti
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Cesena 28
Empoli 23
Juve Stabia 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Bari 16
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Spezia 14
Mantova 14
Sampdoria 14
Pescara 13
