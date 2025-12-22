Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Nella giornata di ieri è stato completato il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia Women, iniziato sabato con il passaggio del turno di Ternana e Napoli. Alle 13.30 andata in scena Lumezzane-Roma, gara chiusa con un netto successo giallorosso per 1-4. Goleada della Juventus, che ha travolto il Cesena col punteggio di 1-7. Più risicate le vittorie di Inter e Milan, contro Como 1907 e Genoa. Non bastano infine 90 minuti per conoscere le ultime due qualificate: la Fiorentina prevale sul Bologna ai rigori, mentre la Lazio batte il Parma ai supplementari. Di seguito tutti i risultati questo turno di coppa:
COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE
Sabato 20 dicembre
Ternana Women-Como Women 2-1
Napoli Women-Sassuolo 3-1
Domenica 21 dicembre
Ore 13.30
Lumezzane-Roma 1-4
Ore 14.30:
Cesena-Juventus 1-7
Genoa-Milan 2-3
Bologna-Fiorentina 1-1 dts (3-5 dcr)
Parma-Lazio 0-1 dts
Como 1907-Inter 1-2
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30