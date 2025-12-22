Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton

Sogno proibito di Milan e Atalanta, Maxim De Cuyper alla fine ha scelto di giocare in Premier League. Perché il difensore era valutato circa 20 milioni dal Bruges - cifra per cui è finito al Brighton - e aveva convinto quasi tutti gli osservatori, fra la Jupiler League e la Champions: contro i bergamaschi aveva fatto benissimo, mentre il Milan era alla ricerca di un post Theo Hernandez, scegliendo poi Estupinan, tra lo stupore generale.

Invece a inizio luglio è stato tesserato dai Seagulls. Quando sembrava che potesse essere acquistato dalla Roma in caso di cessione di Angelino. Lo spagnolo è rimasto in giallorosso, occupando lo spazio che sarebbe stato per De Cuyper. Alla fine è arrivato Wesley dal Brasile, nemmeno una brutta scelta.

Cresciuto nelle giovanili del Bruges, ha esordito tra i professionisti in un pareggio per 1-1 contro il Manchester United nei sedicesimi di finale di Europa League del 2020. Poi un prestito di due anni con la squadra belga del KVC Westerlo dal 2021 al 2023, durante il quale la squadra viene promossa in Jupiler Pro League.

Questo il comunicato ufficiale del club inglese: "Siamo lieti di confermare l'ingaggio del difensore Maxim De Cuyper dalla squadra belga del Club Brugge, per termini non divulgati, subordinatamente al completamento con esito positivo di tutti i necessari processi normativi. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale fino a giugno 2030". Oggi Maxim de Cuyper compie 25 anni.