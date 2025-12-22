Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton

Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al BrightonTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Sogno proibito di Milan e Atalanta, Maxim De Cuyper alla fine ha scelto di giocare in Premier League. Perché il difensore era valutato circa 20 milioni dal Bruges - cifra per cui è finito al Brighton - e aveva convinto quasi tutti gli osservatori, fra la Jupiler League e la Champions: contro i bergamaschi aveva fatto benissimo, mentre il Milan era alla ricerca di un post Theo Hernandez, scegliendo poi Estupinan, tra lo stupore generale.

Invece a inizio luglio è stato tesserato dai Seagulls. Quando sembrava che potesse essere acquistato dalla Roma in caso di cessione di Angelino. Lo spagnolo è rimasto in giallorosso, occupando lo spazio che sarebbe stato per De Cuyper. Alla fine è arrivato Wesley dal Brasile, nemmeno una brutta scelta.
Cresciuto nelle giovanili del Bruges, ha esordito tra i professionisti in un pareggio per 1-1 contro il Manchester United nei sedicesimi di finale di Europa League del 2020. Poi un prestito di due anni con la squadra belga del KVC Westerlo dal 2021 al 2023, durante il quale la squadra viene promossa in Jupiler Pro League.

Questo il comunicato ufficiale del club inglese: "Siamo lieti di confermare l'ingaggio del difensore Maxim De Cuyper dalla squadra belga del Club Brugge, per termini non divulgati, subordinatamente al completamento con esito positivo di tutti i necessari processi normativi. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale fino a giugno 2030". Oggi Maxim de Cuyper compie 25 anni.

Articoli correlati
De Cuyper, Estupinan e l'intreccio tra Brighton e Milan. Che presto avrà l'erede... De Cuyper, Estupinan e l'intreccio tra Brighton e Milan. Che presto avrà l'erede di Theo
Niente Italia per De Cuyper, giocherà in Premier: ecco l'annuncio del Brighton Niente Italia per De Cuyper, giocherà in Premier: ecco l'annuncio del Brighton
De Cuyper in viaggio per l'Inghilterra, lo aspetta il Brighton. 20 milioni al Club... De Cuyper in viaggio per l'Inghilterra, lo aspetta il Brighton. 20 milioni al Club Brugge
Altre notizie Nato Oggi...
Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton... Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
Kylian Mbappé, il 98 è stato un grande anno in Francia. Ma poi il Pallone d'Oro lo... Kylian Mbappé, il 98 è stato un grande anno in Francia. Ma poi il Pallone d'Oro lo vince Dembele
Franck Kessie, andato in Arabia Saudita per i soldi. E che tornerà in Europa a giugno... Franck Kessie, andato in Arabia Saudita per i soldi. E che tornerà in Europa a giugno
Giuliano Simeone, nato prima punta e ora esterno di centrocampo. Il migliore dei... Giuliano Simeone, nato prima punta e ora esterno di centrocampo. Il migliore dei fratelli?
Yann Sommer, all'ultimo anno da portiere dell'Inter? Ha il contratto in scadenza Yann Sommer, all'ultimo anno da portiere dell'Inter? Ha il contratto in scadenza
Sergio Reguilon, un'incomprensibile parabola discendente dal 2021 in poi. Ora l'Inter... Sergio Reguilon, un'incomprensibile parabola discendente dal 2021 in poi. Ora l'Inter Miami
Joe Jordan, lo Squalo di Milano. Ricordato per una lite furibonda con Gattuso Joe Jordan, lo Squalo di Milano. Ricordato per una lite furibonda con Gattuso
Luis Henrique, nel 2023 poteva tornare in Brasile. Salvo poi esplodere all'OM Luis Henrique, nel 2023 poteva tornare in Brasile. Salvo poi esplodere all'OM
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
2 Matri 'bacchetta' Gasperini: "Per me ha sbagliato la comunicazione con Ferguson"
3 Maxim De Cuyper, il difensore seguito da Milan, Roma e Atalanta. Finito poi al Brighton
4 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
5 Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Immagine top news n.1 Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
Immagine top news n.2 Pepo Martinez si riprende l'Inter, l'agente: "Ha vissuto una disgrazia, ma sempre stato al top"
Immagine top news n.3 Stasera Napoli-Bologna, le probabili formazioni: conferme per Conte, Castro o Dallinga davanti
Immagine top news n.4 Sergio Conceiçao: "Milan, c'era instabilità a livello societario. So già che tornerò in Italia"
Immagine top news n.5 Fullkrug al Milan: giorno decisivo. Ma Allegri avrebbe voluto un colpo clamoroso
Immagine top news n.6 Vincere con l’Atalanta per ripartire. Inter al lavoro con un occhio al mercato
Immagine top news n.7 Fiorentina pronta a ripartire, in campo e fuori: oggi si può sbloccare Fabio Paratici
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.2 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.3 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
Immagine news podcast n.4 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Frosinone straordinario. Il Palermo? Ha qualcosa in più rispetto alle altre"
Immagine news Serie A n.3 Chi deciderà Juventus-Roma? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo-Torino, Calvarese su Calzavara: "Evidente il fallo di Doig su Simeone in area"
Immagine news Serie A n.2 Juventus, la risalita di Spalletti: media punti da Champions. E ora il calendario sorride
Immagine news Serie A n.3 Chi è Niclas Fullkrug, il bomber esploso tardi che il Milan vuole regalarsi per Natale
Immagine news Serie A n.4 Pruzzo: "Raspadori non aggiunge molto a questa Roma. Zirzkee invece..."
Immagine news Serie A n.5 Roma, Ferguson è un caso: rapporto teso con Gasperini, non piace l'atteggiamento
Immagine news Serie A n.6 Juventus, porte girevoli: Perin tentato dal Genoa, i bianconeri pensano a Mandas
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Falletti: "Lo spogliatoio è preoccupato, ma abbiamo tutto per tirarci fuori"
Immagine news Serie B n.2 Südtirol, pochi gol nel girone d'andata. Serve una punta, obiettivo Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.3 Avellino, sondato Dellavalle per la difesa: muro del Modena, il centrale non parte a gennaio
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, si tratta ad oltranza con il Palermo per Brunori: il nodo resta la formula
Immagine news Serie B n.5 Modena, Caso pronto a salutare: Sampdoria e Südtirol alla finestra
Immagine news Serie B n.6 Palermo, saluta Brunori: Moreo e Tramoni le prime idee, piace anche Pierini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Gallo è un fattore, non è un caso se il Vicenza domina. Arezzo? Solo un calo"
Immagine news Serie C n.2 Trapani ko nel derby col Siracusa, il dt Volume: "Partita indegna, chiedo scusa alla proprietà"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, l'amarezza di Tesser: "Partire da -23 in classifica ammazzerebbe chiunque"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, dalla A al terzo posto in C: i tifosi attendono investimenti dopo tante promesse non mantenute
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, deroga specifica dopo l'esclusione del Rimini a campionato in corso
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Torino, otto pareggi nelle ultime 10 sfide al Mapei
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma ai quarti di Coppa Italia, Rossettini: "Non sono soddisfatto, ma abbiamo passato il turno"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, i risultati degli ottavi: Juventus esagerata, nessuna sorpresa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, il programma degli ottavi: in campo Roma, Juventus e Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?