Atalanta, Palladino: "La montagna da scalare è ancora lunga. Dobbiamo continuare così"

Una vittoria all'ultimo istante. L'Atalanta supera a fatica il Genoa nonostante la superiorità numerica arrivata proprio nei primi minuti del match per il rosso a Leali. Al termine della gara, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha parlato ai canali ufficiali della società:

"Era molto importante vincere - ha esordito il mister della Dea -. Contavano davvero i tre punti. Indubbiamente è stata una partita un po' sporca perché con l'inferiortà numerica del Genoa è stata una partita a senso unico. Dovevamo stare attenti alle ripartenze. Vorrei fare i complimenti al Genoa che ha fatto una partita di grande intensità, hanno messo il loro meglio per non farci giocare intensamente. Ci sono tante cose da migliorare ma oggi era importante vincere, questa montagna che stiamo scalando è ancora lunga. Dobbiamo continuare così, siamo felici dei tre punti".

Proprio all'ultimo respiro. La volevate fortemente questa vittoria, si è visto.

"Ho provato a mettere dentro tutti gli uomini offensivi che erano in panchina anche se oggi eravamo un po' corti. Abbiamo chiuso il 4-2-3-1, Samardzic terzino destro, De Ketelaere alto, Sulemana, Zalewski, Krstovic, Scamacca. Abbiamo chiuso con sei uomini offensivi. Alla fine la vittoria è arrivata con un calcio piazzato. La mentalità della squadra mi è piaciuta