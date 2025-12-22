Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23
Manca una sola gara all'appello per chiudere il girone d'andata di Serie C: questa sera alle 20.30 la sfida fra Union Brescia e Inter U23. Di seguito i risultati del week end e le classifiche aggiornate dei tre gironi:
SERIE C, IL PROGRAMMA COMPLETO E LE CLASSIFICHE
SERIE C, 19ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 20 dicembre
Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0
65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)
Albinoleffe-Alcione Milano 2-0
5' Potop (A), 14' De Paoli (A)
Pro Patria-Renate 0-3
2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj
Virtus Verona-Lumezzane 0-0
Domenica 21 dicembre
Vicenza-Triestina 1-0
73' Tribuzzi (V)
Pro Vercelli-Arzignano 0-5
1' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 69' Moretti (A), 88' Lakti (A)
Giana Erminio-Cittadella 0-2
71' Cecchetto, 81' Amatucci
Lecco-Pergolettese 1-0
52' Sipos
Novara-Ospitaletto 0-3
55' Bertoli, 67' Gualandris, 81' Sinn
Lunedì 22 dicembre
Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23
Classifica - Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 33*, Cittadella 32, Inter U23 27*, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.
*Una partita giocata in meno
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 20 dicembre
Carpi-Guidonia Montecello 1-1
1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)
Torres-Arezzo 1-1
9' Starita (T), 72' Ravasio (A)
Livorno-Pontedera 2-2
25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)
Pineto-Gubbio 1-0
39' Pellegrino
Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2
74' e 89' Primasso
Domenica 21 dicembre
Ascoli-Campobasso 0-0
Bra-Juventus Next Gen 1-1
5' Baldini (B), 49' Puczka (J)
Pianese-Ternana 0-0
Perugia-Forlì 4-0
18' e 44' Manzari, 20' Montevago, 69' Joselito
Classifica - Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Guidonia Montecelio 27, Vis Pesaro 27, Carpi 26, Forlì 24, Campobasso 23, Ternana 23, Pianese 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Bra 15, Perugia 15, Pontedera 14, Torres 11.
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
Riposa: Ravenna
GIRONE C
Venerdì 19 dicembre
Audace Cerignola-Benevento 0-4
10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani
Cosenza-Cavese 2-1
7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)
Giugliano-Casertana 0-3
26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti
Sabato 20 dicembre
Salernitana-Foggia 2-1
21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)
Sorrento-AZ Picerno 1-1
60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)
Domenica 21 dicembre
Catania-Atalanta U23 2-0
32' Jimenez (C), 71' Jimenez (C)
Latina-Crotone 1-1
13' aut. Calabrese (C), 69' Parigi (L)
Monopoli-Potenza 2-1
47' Adjapong (P), 80' e 90+5' Tirelli (M)
Casarano-Team Altamura 1-0
2' Maiello
Siracusa-Trapani 3-0
10' e 56 Contini, 45+1' Ba
Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28 Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Foggia 18, Siracusa 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14.
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva
