Serie C, manca solo una gara per chiudere il girone d'andata: stasera Union Brescia-Inter U23

Manca una sola gara all'appello per chiudere il girone d'andata di Serie C: questa sera alle 20.30 la sfida fra Union Brescia e Inter U23. Di seguito i risultati del week end e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C, IL PROGRAMMA COMPLETO E LE CLASSIFICHE

SERIE C, 19ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 20 dicembre

Trento-Dolomiti Bellunesi 2-0

65' Cappelletti (T), 90' Dal Monte (T)

Albinoleffe-Alcione Milano 2-0

5' Potop (A), 14' De Paoli (A)

Pro Patria-Renate 0-3

2' Bonetti, 24' Mastromonaco, 90+3' Kolaj

Virtus Verona-Lumezzane 0-0

Domenica 21 dicembre

Vicenza-Triestina 1-0

73' Tribuzzi (V)

Pro Vercelli-Arzignano 0-5

1' Moretti (A), 29' Bernardi (A), 49' Minesso (A), 69' Moretti (A), 88' Lakti (A)

Giana Erminio-Cittadella 0-2

71' Cecchetto, 81' Amatucci

Lecco-Pergolettese 1-0

52' Sipos

Novara-Ospitaletto 0-3

55' Bertoli, 67' Gualandris, 81' Sinn

Lunedì 22 dicembre

Ore 20:30 - Union Brescia-Inter U23

Classifica - Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 33*, Cittadella 32, Inter U23 27*, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2.

*Una partita giocata in meno

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 20 dicembre

Carpi-Guidonia Montecello 1-1

1' Stellato aut. (C), 7' Zuppel (GM)

Torres-Arezzo 1-1

9' Starita (T), 72' Ravasio (A)

Livorno-Pontedera 2-2

25' e 79' Di Carmine (L), 61' Nabian (P), 75 (P)

Pineto-Gubbio 1-0

39' Pellegrino

Sambenedettese-Vis Pesaro 0-2

74' e 89' Primasso

Domenica 21 dicembre

Ascoli-Campobasso 0-0

Bra-Juventus Next Gen 1-1

5' Baldini (B), 49' Puczka (J)

Pianese-Ternana 0-0

Perugia-Forlì 4-0

18' e 44' Manzari, 20' Montevago, 69' Joselito

Classifica - Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Guidonia Montecelio 27, Vis Pesaro 27, Carpi 26, Forlì 24, Campobasso 23, Ternana 23, Pianese 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Bra 15, Perugia 15, Pontedera 14, Torres 11.

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

Riposa: Ravenna

GIRONE C

Venerdì 19 dicembre

Audace Cerignola-Benevento 0-4

10' Simonetti, 23 Marconi, 37' Lamesta, 85' Mignani

Cosenza-Cavese 2-1

7' Langella (Co), 53' Kouan (Co), 75' Orlando (Ca)

Giugliano-Casertana 0-3

26' Heinz, 27' Betivegna, 64' Bacchetti

Sabato 20 dicembre

Salernitana-Foggia 2-1

21' e 40' Capomaggio (S), 35' Castori (F)

Sorrento-AZ Picerno 1-1

60' Esposito (AZ), 90+4' Sabbatani (S)

Domenica 21 dicembre

Catania-Atalanta U23 2-0

32' Jimenez (C), 71' Jimenez (C)

Latina-Crotone 1-1

13' aut. Calabrese (C), 69' Parigi (L)

Monopoli-Potenza 2-1

47' Adjapong (P), 80' e 90+5' Tirelli (M)

Casarano-Team Altamura 1-0

2' Maiello

Siracusa-Trapani 3-0

10' e 56 Contini, 45+1' Ba

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28 Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Foggia 18, Siracusa 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14.

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva