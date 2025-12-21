Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Vicenza continua a volare, Gallo: "Vittoria interpretata da prima della classe"


Daniel Uccellieri
ieri alle 23:49
Daniel Uccellieri

Al termine di Vicenza-Triestina, incontro che ha visto il Lane vincere 1-0, sono intervenuti in sala stampa mister Fabio Gallo e il centrocampista biancorosso Alessio Tribuzzi e il difensore Maxime Leverbe. Queste le loro dichiarazioni:

Mister Fabio Gallo
“Vorrei iniziare dedicando questa vittoria a Matteo Maraschin, che è un tifoso del Vicenza che mi ha scritto ieri sera un messaggio bellissimo, che oggi non è potuto venire allo stadio e quindi voglio dedicare a lui e alla sua famiglia. È stata una partita difficile contro un’ottima squadra, ma penso che sia una vittoria meritata per le occasioni che abbiamo creato, per il modo di giocare, per come abbiamo interpretato la partita, per come abbiamo lottato, per come l’abbiamo proprio interpretata da prima della classe. Oggi abbiamo fatto veramente molto bene, rischiando quasi niente direi”.

Alessio Tribuzzi
“Sicuramente abbiamo vissuto una prima parte importante perché hai dimostrato di aver fatto una cosa molto importante, ora la cosa principale da fare è riposarci questi 5-6 giorni che ci ha concesso il mister per poi tornare e cercare di ripeterci perché non è che ci possiamo permettere di mollare qualcosa o di pensare chissà che, dobbiamo continuare come stiamo facendo ora”.

Maxime Leverbe
“La nostra forza è il gruppo che si è creato quest’anno perché, come dicevo anche in spogliatoio e anche durante la settimana, una squadra forte non importa chi ha la febbre, chi è infortunato, chi è squalificato, chi gioca, fa la sua partita e la fa bene e comunque gli altri ragazzi sanno che la farà bene, prendo spunto da Vescovi che magari non si aspettava di giocare tre partite e quando le ha fatte io ero il più sicuro del mondo che lui avrebbe fatto una grandissima partita, quindi penso che la forza di questa squadra è il gruppo e dobbiamo continuare in questo senso”.

