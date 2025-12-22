Foti calcia un contenitore dopo il pareggio della Sampdoria: frattura per il vice di Gregucci
La Sampdoria esce dall’Euganeo con un pareggio dal peso specifico enorme contro il Padova, un risultato che consente ai blucerchiati di salire a quota 14 punti e di agganciare lo Spezia in classifica.
Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, l’1-1 siglato dal sempre decisivo Massimo Coda ha scatenato una reazione istintiva in panchina. Il viceallenatore doriano Salvatore Foti, travolto dall’adrenalina del momento, ha sfogato la tensione colpendo un contenitore dell’acqua a bordo campo. Un gesto che si è trasformato in un vero e proprio boomerang: il colpo gli ha infatti causato la frattura del piede sinistro.
