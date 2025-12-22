Il Milan è pronto a regalarsi il centravanti che Allegri invoca. Stretta su Fullkrug

La dirigenza del Milan si prepara a rompere gli indugi e punta a regalare prima possibile a Max Allegri il nuovo interprete per l’attacco di cui ha disperatamente bisogno. Il cerchio si è ristretto ormai da diversi giorni attorno alla figura di Niclas Fullkrug (32 anni), esperto centravanti tedesco che nel West Ham, in Premier League, non sta trovando spazio e tantomeno gol (è ancora fermo a quota zero) e va in cerca di un rilancio altrove.

Fullkrug è ormai sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Milan, nel mercato di gennaio. L’operazione con cui la dirigenza del Diavolo si appresta a prelevarlo dal West Ham è a base prestito, con all’interno dell’accordo di trasferimento l’inserimento però di un diritto di riscatto, che è fissato a 13 milioni di euro. Lo stipendio di Fullkrug è a carico del Milan, che gli riconoscerà la quota di 1,5 milioni di euro che corrisponde a quanto avrebbe guadagnato rimanendo negli Hammers.

Le prossime ore possono già essere decisive per arrivare alla fumata bianca tra Milan, West Ham e lo stesso Fullkrug. Il centravanti tedesco classe 1993 non sarà tesserabile in tempo per averlo a disposizione per la trasferta di Cagliari, ma avrà comunque modo di mettersi sin da subito a disposizione del suo nuovo allenatore Allegri. In questo primo scorcio di stagione a Londra, il tedesco ha toccato il campo per soli 413 minuti, divisi in 8 presenze, senza segnare.