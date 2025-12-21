La Fiorentina torna a gioire 211 giorni dopo: 5-1 all’Udinese e prima vittoria in campionato

211 giorni dopo l’ultima volta la Fiorentina interrompe il più lungo digiuno dalla vittoria in campionato della sua storia e batte l’Udinese per 5-1. Al Franchi succede di tutto, a partire già dall’ottavo minuto, quando Okoye lascia i suoi in 10 per l’uscita avventata su Kean. Al 20’, pochi secondi dopo il gol del vantaggio, partita sospesa anche per qualche minuto per il lancio in campo di petardi e fumogeni da parte di supporters viola.

Il primo tempo

La partita si mette subito in discesa per la Fiorentina, in superiorità numerica dal 8º minuto per l’uscita scellerata di Okoye che travolge Kean involato verso la porta e lascia i suoi in dieci. Dalla punizione che ne segue Fiorentina vicinissima al vantaggio con il tiro di Mandragora che sfiora la traversa. I viola però sono i padroni del campo e vanno ad un passo dal raddoppio al 19’: gran destro lasciato partire dal limite dell’area da Albert Gudmundsson che colpisce il palo pieno. La palla viene raccolta da Parisi, travoltò al limite dell’area. La punizione viene toccata da Fagioli per Mandragora che buca Sava per la rete che vale il vantaggio. Pochi secondi dopo il gol partita sospesa per qualche minuto perché la rabbia del popolo viola si è riversata con un’intensità ancora maggiore. La contestazione è esplosa in tutta la sua durezza: fumogeni, petardi e altri oggetti sono stati lanciati all’interno del campo, creando una situazione di forte tensione. Il direttore di gara, costretto a intervenire, ha deciso di interrompere momentaneamente la partita, (subito ripresa). Al 43’ arriva il raddoppio della Fiorentina con Albert Gudmundsson che raccoglie al limite dell’area, danza sul pallone e lascia partire un bellissimo sinistro che si infila sotto l’incrocio. Sul finale di primo tempo c'è gloria anche per Ndour che di tesa batte Sava e porta la Fiorentina sul 3-0 all’intervallo.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’Udinese prova a rientrare in partita nei primi minuti ma la Fiorentina mette il punto esclamativo al match al 56’: bellissima serpentina in area di Parisi che finisce sul palo, la palla rimbalza e va sui piedi di Moise Kean che non può sbagliare. Lo stesso Kean va vicino alla doppietta una manciata di minuti dopo con un pallonetto che fa il baffo al palo dopo una precisa palla di Fagioli. L’Udinese trova il gol della bandiera al 66’ con un tiro a giro dal limite dell’area di Sole che si infila sotto la traversa, ma la Fiorentina risponde subito al colpo e realizza il gol del definitivo 5-1 un minuto dopo con la prima doppietta in stagione di Kean.