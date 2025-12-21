Serie A, 16ª giornata LIVE: si conclude il prorgamma della giornata in attesa dei rinvii
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 16ª giornata di Serie A:
LAZIO-CREMONESE 0-0 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (37’ st Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Vecino (19’ st Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (19’ st Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Nuno Tavares, Farcomeni, Sana Fernandes. All.: Sarri
CREMONESE (3-4-3): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (24’ st Ceccherini); Barbieri (43’ st Floriani Mussolini), Bondo, Grassi (24’ st Vandeputte), Johnsen (31’ st Zerbin), Pezzella; Bonazzoli (31’ st Sanabria), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbanga, Sarmiento, Vazquez, Faye, Lordkipanidze. All.: Nicola
Le pagelle di Lazio-Cremonese 0-0 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
JUVENTUS-ROMA 2-1 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
Marcatori: 44’ Conceicao (J), 70’ Openda (J), 75’ Baldanzi (R)
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (61’ Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (89’ Kostic); Conceicao (61’ Zhegrova), Yildiz (89’ Miretti); Openda (82’ David). A disposizione: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Rensch; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé (56’ Baldanzi), Pellegrini (52’ Bailey) (73’ El Shaarawy); Dybala (56’ Ferguson). A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Tsimikas, Hermoso, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.
Le pagelle di Juventus-Roma 2-1 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
CAGLIARI-PISA 2-2 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
Marcatori: 45' rig. Tramoni (P), 14' st Folorunsho (C), 26' st Kilicsoy (C), 45' st Moreo (P)
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Rodriguez, Mina, Obert (1' st. Idrissi); Palestra, Deiola, Adopo (10' st Zappa), Gaetano, Folorunsho (18' st Mazzitelli); Esposito, Kilicsoy. A disposizione: Ciocci, Radunovic, Luperto, Prati, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Borrelli, Pavoletti, Trepy. All.: Pisacane
PISA (3-5-2): Semper; Bonfanti, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Aebischer, Piccinini, Angori; Tramoni, Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Leris, Buffon, Esteves, Vural, Coppola, Moreo, Calabresi, Albiol, Denoon, Lusuardi, Mbambi, Lorran. All.: Gilardino
Le pagelle di Cagliari-Pisa 2-2 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
SASSUOLO-TORINO 0-1 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
Marcatori: 21’ st rig. Vlasic (T)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (34’ st Cande); Vranckx (18’ st Lipani), Matic, Koné; Volpato (34’ st Fadera), Cheddira (18’ st Moro), Laurienté (34’ st Pierini). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All.: Grosso
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze (42’ st Casadei), Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani (42’ st Biraghi), Gineitis (13’ st Ilic), Lazaro; Vlasic; Zapata (13’ st Simeone), Adams (40’ st Ngonge). A disp.: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Sazonov, Dembele, Nkounkou, Njie. All.: Baroni
Le pagelle di Sassuolo-Torino 0-1 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
FIORENTINA-UDINESE - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
Marcatori: 21' Mandragora, 42' Gudmundsson, 45'+5' Ndour, 56' Kean (F), 66' Solet (U), 68' Kean (F)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea (cap.); Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Mandragora (dal 7’ st Fortini), Fagioli (dal 36’ st Nicolussi Caviglia), Ndour; Parisi (dal 25’ st Kouamé), Kean (dal 25’ st Piccoli), Gudmundsson (dal 36’ st Viti). A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Kospo, Richardson, Kouadio. All. Vanoli
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (dal 10’ pt Sava), Solet; Zanoli (dal 1’ st Kamara), Piotrowski, Karlstrom (cap.), Ekkelenkamp (dal 20’ st Gueye), Bertola; Zaniolo (dal 1’ st Lovric), Davis (dal 20’ st Buksa). A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Palma, Bravo, Ehizibue, Camara, Miller. All. Runjaic
Le pagelle di Fiorentina-Udinese 5-1 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
GENOA-ATALANTA 0-1 - Il tabellino (rileggi la partita su TMW)
Marcatori: 90'+4' Hien.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Johan Vásquez (c); Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (67' Thorsby), Ellertsson, Aaron Martin (5' Sommariva); Vitinha (83' Masini), Ekuban (67' Lorenzo Colombo). Allenatore: D. De Rossi.
ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; de Roon (c), Hien, Kolasinac (82' Krstovic); Zappacosta (69' Kamaldeen Sulemana), Y. Musah, Éderson (82' Brescianini), Bernasconi (69' Zalewski); De Ketelaere, Scamacca, D. Maldini (57' Samardzic). Allenatore: Palladino.
Le pagelle di Genoa-Atalanta 0-1 a cura di TMW
----------------------------------------------------------------------------------
NAPOLI-PARMA - Mercoledì 14 gennaio ore 18.30
INTER-LECCE - Mercoledì 14 gennaio ore 20.45
HELLAS VERONA-BOLOGNA - Giovedì 15 gennaio ore 18.30
COMO-MILAN - Giovedì 15 gennaio ore 20.45
